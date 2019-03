En abril inician pruebas para pagos con CoDi

El gobierno federal pondrá en marcha tres programas piloto en abril, con los cuales se busca disminuir el uso del efectivo e impulsar las transacciones electrónicas con el teléfono celular, a través de la plataforma de Cobro Digital (CoDi), del Banco de México.

Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, reveló durante el evento ‘Inclusión Financiera a través de la Cooperación Bilateral México-Reino Unido’, que el primer programa piloto será probablemente con los jóvenes que reciben subsidios gubernamentales, ya que son los más familiarizados con la tecnología.

El segundo programa será en una comunidad no mayor a 150 mil habitantes, en la cual se promoverá el uso de las nuevas tecnologías financieras y ver si pueden ser un ejemplo para otras localidades.

El tercer piloto será en una comunidad donde no existan condiciones para que alguna institución financiera opere, y ahí esperan poder hacer que los habitantes usen el celular, en combinación con esta nueva tecnología.

Luis Niño, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que la banca avanzará en el proceso de bancarización de forma paralela y estima que en este año serán 50 los municipios que se conecten con servicios bancarios, y 100 más cada año durante lo que resta del sexenio.

Detalló que actualmente son 549 ayuntamientos que no tienen servicios bancarios, debido principalmente a la falta de telecomunicaciones, y no porque los bancos consideren que no es negocio incursionar en ellos.

Bancos elegidos

Miguel Díaz, director de Sistema de Pagos de Banxico, dijo que están en proceso de definir los municipios que serán elegidos para este piloto de CoDi. Por lo pronto, seis bancos lo harán en un programa muy reducido para medir sus usos e impactos.

Explicó que aquellas instituciones financieras que se encuentran en el esquema alterno del SPEI por haber sufrido ataques cibernéticos, quedarían fuera de la aplicación.