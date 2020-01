Empresas que emplean subcontratación ilegal evaden cerca de 21 mil millones de pesos: Alcalde

Cerca de 6 mil empresas cometieron prácticas de subcontratación abusiva en 2019, lo que habría generado una evasión fiscal de 21 mil millones de pesos, dijo este miércoles Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.

"Hoy estimamos que cerca de cinco millones de trabajadores se encuentran en esta práctica", agregó.

Alcalde criticó que por estas acciones se precariza el mercado laboral, además de que se afectan a los trabajadores porque se les priva de prestaciones laborales y de la antigüedad en sus empleos.

Sobre el mismo tema, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), señaló que por la práctica de la subcontratación, solo en diciembre del año pasado, 14 mil 553 compañías despidieron a toda su plantilla de empleados.

"¿Qué pensamos? Que estas son prácticas agresivas de subcontratación", puntualizó.

Robledo subrayó que la subcontratación también afecta a los empresarios, tanto a aquellos que sí cumplen con la subcontratación legal, pero quedan en desventaja contra aquellos que no, como aquellos que lo hacen de forma ilegal y después enfrentan demandas.

Debido a las prácticas desleales de contratación, Robledo añadió que existen afectaciones al Instituto que dirige.

"También hay una afectación importante a los ingresos públicos y en particular a los del IMSS por el subregistro (las empresas no reportan el salario real de los empleados) y también por la subcontratación porque no ingresan los montos por la vía de cuotas que corresponderían a los salarios de los trabajadores y esto genera una afectación histórica en los ingresos del Seguro Social", explicó.