Empresas 'finas' roban más de 72 mil clientes a la CFE, acusa Bartlett

Empresas privadas elegantes y finas no pagan por red eléctrica y roban más de 72 mil clientes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), declaró Manuel Bartlett, director de la compañía.

"Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72 mil 656 socios de paja. Como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red”, dijo al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley", agregó.

Al hacer un recuento de los cambios que generó la reforma energética en el sector, Bartlett señaló que la CFE tiene pérdidas por 437 mil millones de pesos en el despacho de luz porque compra energía cara a un privado.

Al hacer ese proceso, la CFE pierde 222 mil millones de pesos, al que se agrega otra pérdida por 215 mil millones de pesos.

“La energía no despachada es 45 por ciento de la CFE, la mitad de las centrales no se despacha. Tenemos ahí una pérdida de 215 mil millones de pesos al no despachar la mitad de nuestras plantas", comentó.

"Tenemos que comprarle a los privados, esta exigencia es absurda, pero así es la realidad de la reforma energética”, mencionó.

