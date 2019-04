Empresarios del sector agro advierten sobre comercio desleal si hay TLC con Brasil

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) aseguró que se conversa con Brasil la posibilidad de signar un tratado de libre comercio, del cual, el sector agropecuario no quiere ser parte.

“Hay un tema permanente (de negociación) con Brasil y Argentina, es un tema que continúa, que sigue vigente y de hecho hay un interés muy especial con el gobierno de Brasil por tratar de acelerar un tema, incluso ya se está hablando de la posibilidad, no de un acuerdo de complementación económica que tiene sus limitaciones, sino hasta de un posible tratado de libre comercio”, expuso Luis Fernando Haro, director general del CNA.

Sin embargo, los empresarios del sector agropecuario han expuesto que les gustaría que su sector quedara fuera de la negociación, ya que ven riesgos de que haya comercio desleal de parte de naciones del sur de América.

“En el tema de Brasil y Argentina, tenemos una preocupación para que el sector agropecuario no corra riesgos de desplazamientos de la producción nacional con la de otros países... Creemos que no debemos correr el riesgo de tener una apertura total de nuestra economía con un mercado (Brasil) que ha demostrado no ser un jugador muy leal en los mercados”, indicó Haro.

Sobre los productos en los que el sector ve riesgos de desplazamientos de producción refirió al maíz, soya, trigo y la carne de ave, de los cuales Brasil es un gran productor.

“No es proteccionismo, es un tema de que haya competencia leal y que también se considere el tema fitozoosanitario, pues no queremos tener plagas que no existen en México”, apuntó.

Haro aseguró que ya han externado estas preocupaciones desde el sexenio anterior y que también lo han expuesto a la secretaria de Economía actual, Graciela Márquez.