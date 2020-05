El SAT ‘vetará’ a contribuyentes irregulares bloqueándoles contraseñas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 en la que establece que, a partir de hoy, podrá restringir la contraseña temporalmente a los contribuyentes con irregularidades en su situación fiscal.

La nueva regla miscelánea “extiende” los supuestos de cancelación de los certificados de sellos digitales establecidos en el Artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) a la contraseña, lo que implica que el fisco restringirá este medio de acceso cuando, por ejemplo, detecte que los contribuyentes compraron facturas falsas o encontró que no pueden ser localizados.

Para la autoridad, un contribuyente no localizado es aquel que no puede ser ubicado en su domicilio fiscal, desapareció durante el procedimiento, no avisó de cambio de domicilio fiscal, se ignora su domicilio, o bien, se tiene conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas.

“Cuando la autoridad fiscal identifique que el contribuyente se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 17-H Bis del CFF, podrá restringir temporalmente la contraseña, hasta que el contribuyente aclare o desvirtúe dicho supuesto, de lo contrario se podrá bloquear el certificado”, señala la Resolución Miscelánea.

Roberto Colín, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que con esta nueva regla la autoridad tiene la posibilidad de suspender la contraseña.

Explicó que la autoridad está enfocada en los certificados de sello digitales para hacer las actuaciones de sanción a los contribuyentes mediante la suspensión del sello de forma temporal o definitiva, pero con la nueva regla el fisco tiene la posibilidad de suspender también la contraseña, en línea con su objetivo de cerrar la pinza a la evasión fiscal.

“La cancelación de sellos digitales ha traído dolores de cabeza a contribuyentes porque no pueden facturar, ahora con la contraseña restringida, los contribuyentes no van a poder hacer absolutamente nada hasta en tanto se corrija su situación fiscal”, indicó.