El neoliberalismo ha sido muy malo para México: economista de Cambridge

Por años, Ha-Joon Chang, economista surcoreano y académico de la Universidad de Cambridge, ha sido uno de los principales críticos del neoliberalismo y lo que considera son sus efectos nocivos en el desarrollo. Una de sus principales propuestas es que los gobiernos recuperen la dirección de sus economías e implementen una política industrial que apoye a los negocios.

Esa postura en contra de la doctrina económica que se ha aplicado en México en las últimas décadas llamó la atención del senador Ricardo Monreal, quien lo invitó a dar una conferencia en la Cámara Alta. Antes, sin embargo, otorgó una entrevista a El Financiero.

¿Cuál es el mensaje que quiere dejar a los legisladores mexicanos?

Empezaría diciendo que el récord de México en cuanto a las políticas neoliberales no ha sido bueno, por decir lo menos. El crecimiento del país ha sido bajo, apenas 0.6 por ciento anual en promedio en las últimas décadas, y se han quedado atrás respecto de otros países. Desde 1982, el ingreso de las personas no ha sido mucho mayor que el promedio a nivel global en ese periodo. Tenemos que comenzar a reconocer que las cosas no han salido bien para México en las últimas décadas y hay que señalar que la razón principal es, básicamente, que se ha fracasado en desarrollar capacidades de producción en el país.

¿El neoliberalismo es responsable de eso?

Claro, el neoliberalismo ha sido muy malo para México. Este país, en la época de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI), fue capaz de crecer un promedio de 2.7 por ciento al año. Claro, no todo era bueno por completo, a otros países les iba mejor, y ese modelo necesitaba cambios, pero este era un país que podía crecer a ese ritmo y de pronto ya no.

Pero los tiempos han cambiado, no se puede pensar en volver a esos modelos ¿o sí?

No, no es volver a eso, aunque se quisiera no se puede, hay acuerdos como el T-MEC y las cadenas de valor que se han instalado que lo impiden. Lo que ha faltado a este país es ambición, ¿por qué se conforman con este desempeño económico? Si empezamos de esa posición, lo obvio es compararse con otras economías más exitosas. México solía ser cuatro veces más rico que Corea del Sur y hoy su ingreso es solo 30 por ciento del de ese país. ¿Dónde están sus Samsung? ¿Dónde están sus Hyundai? Si están felices armando autos estadounidenses, pues está bien, pero si buscan más hay que tener esa ambición y saber que no se ha hecho lo suficiente.

Para tener a los Samsung, a los Hyundai, el gobierno coreano tuvo que involucrarse ¿cómo ve el rol del gobierno en México?

El problema ha sido el rol que ha tomado el gobierno en las últimas décadas, compraron la idea neoliberal de que lo mejor que puede hacer un gobierno para impulsar los negocios es quitarse. Si uno mira los casos de países con más éxito, se puede ver que el gobierno es muy proactivo en la economía, ya sea subsidiando la investigación o coordinando y generando acercamientos en el sector privado. Se requiere de un rol activo del gobierno, una visión a favor de los negocios.

Este gobierno tiene un discurso diferente a los anteriores en cuanto a su rol en la economía ¿es más cercano a lo que usted promueve?

No lo sé, dicen ser anti neoliberales pero, ¿por qué dicen ser antineoliberales? No lo sé. Mi más grande problema con el neoliberalismo es que dice estar a favor de los negocios y el crecimiento, pero en realidad no lo genera, porque no crea las capacidades productivas que se requieren. ¿Este gobierno está tendiendo eso? ¿Esa es su dirección? No lo sé. El gobierno debe generar esas capacidades con una buena política industrial.

Hablar en México de una política industrial pone nerviosos a muchos en el sector privado, especialmente porque en el pasado no funcionó muy bien.

Si el nombre ‘política industrial’ genera una mala impresión, pues no usen ese nombre, cámbienlo. El problema con este país, al igual que otras economías en desarrollo, es que la política industrial ha sido anti negocios, el gobierno quiere controlar los negocios, o es demasiado pasivo. Pero cuando ves a países que han usado una política industrial exitosa, como Estados Unidos, Japón, Alemania o Corea del Sur, ellos no hicieron eso, impulsaron los negocios ayudándolos con lo que necesitaban. El gobierno necesita proveer ciertas cosas que las empresas solas no pueden generar.