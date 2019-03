El mayor riesgo que podría enfrentar el país es equivocarnos en esta transición: ABM

El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de “hacer con mucho cuidado” los cambios de rumbo que quiere implementar, ya que el mayor riesgo que podría enfrentar el país es “que nos equivoquemos en esa transición”, afirmó Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

En entrevista con El Financiero, en el marco de la Convención Bancaria, en donde entregará la estafeta luego de dos años al frente del gremio, Martínez Gavica, que le tocó vivir el término de un sexenio y el arranque de un nuevo gobierno explicó que en su opinión, la pasada administración del presidente Enrique Peña hizo algo positivo al impulsar las reformas estructurales.

“Para mí, la modernización del país con las reformas fue algo muy positivo del sexenio anterior y para el sistema financiero permitió un avance importante; lo que creo que es un reto para este gobierno es que al no parecerle ese modelo, está cambiando el rumbo y lo tiene que hacer con mucho cuidado, para que no nos bajemos de un carro que a varios nos parecía bueno, entendiendo que no es el único camino, pero que el nuevo camino lleve al país a cosas buenas también”.

Apuntó que la banca colaborará en lo pueda para que los cambios sean positivos porque lo que más conviene a todos es que el país crezca.

El banquero reconoció que este arranque de gobierno es positivo como el hecho de lanzar en el primer mes del año un programa de impulso al sector financiero con la apertura de cuentas a menores de edad o los préstamos de valores, así como el objetivo de lograr un crecimiento de 4 por ciento a la mitad del sexenio, y que permitiría el desarrollo no sólo del mercado financiero, sino del país.

La meta de crecimiento de la banca en estos seis años es ambiciosa basada precisamente en la perspectiva de crecer la economía 4 por ciento, apuntó Martínez Gavica

Recordó que “en el sexenio pasado nos habíamos propuesto llegar a un 40 por ciento de bancarización, llegamos al 36 a 37 por ciento, no llegamos a más porque el país tampoco creció al 4 o 5 por ciento como tenía esperado el gobierno anterior..., seremos el motor de crecimiento y bancarizaremos más del 50 por ciento de la población, suena complicado, pero hay el compromiso”.