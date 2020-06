El libre comercio no es neoliberal, es prosperidad para los pueblos: Seade

Una vez dada a conocer su nominación a la dirección general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Jesús Seade, subsecretario de América del Norte, remarcó a través de una videoconferencia que él es el candidato idóneo para dirigir esta organización, y aclaró dudas sobre si la OMC es un organismo que represente al neoliberalismo.

“Ha habido confusión total en catalogar a la OMC como neoliberal, cuando en realidad es una organización liberal, cuando el presidente me eligió para ser su negociador (en la recta final del T-MEC) me dijo que no tenía problema con el libre comercio”, dijo.

Seade detalló que el libre comercio no tiene ideología, ya que significa prosperidad para los pueblos, “ser neoliberal es pensar que el libre comercio lo es todo”, apuntó.

A lo largo de su carrera, Jesús Seade ha tenido interacción con América Latina, con África, Europa, China y Estados Unidos, y aunque todavía es muy pronto para hablar de los respaldos con los que contará para que su candidatura llegue a buen puerto, comentó que ya cuenta el apoyo de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y Graciela Márquez, secretaria de Economía.

“Tengo lazos de amistad con muchos países del mundo, para México es muy importante tener el mejor enlazamiento multilateral con todo el mundo”, detalló.

El candidato esbozó tres vertientes que reflejan la crisis por la que atraviesa la OMC de 25 años a la actualidad.

“A largo plazo, (debemos saber que) en 25 años nunca se logró encontrar la forma de hacer nuevas negociaciones, como diría la teoría de la bicicleta, si no avanzas te caes, por lo que hay muchos temas para avanzar y que todo mundo gane. Consideró que fue un error la ronda de Doha, ya que buscaba ser una ronda de desarrollo pero fue mal planeada, demasiado ambiciosa, que no permitió más negociaciones”, aseveró.

En el mediano plazo, Jesús Seade dijo que la crisis de la organización viene desde la presidencia de Barack Obama y de la actual administración de Donald Trump.

“Han estado disconformes en cómo opera el sistema de solución de controversias de la OMC. Por ejemplo, Estados Unidos comenzó a bloquear los sustitutos para el Órgano de Apelación (OA), por lo que el sistema está paralizado, esta es una crisis muy seria que hay que resolver”, señaló.

En tanto, en el corto plazo, se encuentra la pandemia del COVID-19, “esta les pega a todos los países por cuidar la vida humana, ya que todos los miembros tomaron medidas comerciales y económicas fuertes”, añadió.

Seade apuntó que su relación con África será clave para su candidatura, ya que es el continente del futuro, “espero ganarme su confianza y que elijan a alguien que tenga conciencia de los problemas de África”.