Él inventó la turbina eólica, y ahora, su reto es aprovechar la energía ilimitada

El inventor de turbinas, Henrik Stiesdal, es pequeño a la sombra de gigantescas curvas de acero, observando a los trabajadores soldar torres que se arraigarán al fondo marino. Esta fábrica en el campo danés ha producido miles de mástiles para turbinas eólicas cuyas palas pueden extenderse más de 152 metros.

Es una contribución importante a una revolución eólica mundial que suministra electricidad a millones de hogares en todo el mundo.

Pronto, la fábrica emprenderá una nueva tarea, fabricando componentes para un tipo diferente de turbina, diseñada por Stiesdal, que flota en mar abierto.

Estas estructuras prometen poner por primera vez las ráfagas fuertes y consistentes que soplan sobre aguas profundas.

Las turbinas que ahora se encuentran alrededor de Dinamarca, Inglaterra y las otras costas del Mar del Norte están hechas para aguas poco profundas y requieren grandes estructuras submarinas para sujetarlas en su lugar.

"Los lugares normales no tienen aguas poco profundas cerca de los centros de población, tienen aguas profundas", dice Stiesdal, un legendario inventor de turbinas y exejecutivo de algunas de las compañías eólicas más grandes de Europa.

Esta situación hace que muchos lugares costeros no sean aptos para la energía eólica. "Podríamos impulsar a California muchas veces con sus recursos en alta mar", afirma, "pero todo tiene que estar flotando".

Si la próxima generación de parques eólicos puede flotar, y si los costos pueden mantenerse bajos, podría marcar el comienzo de una era de energía casi ilimitada y libre de emisiones. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que las turbinas eólicas flotantes podrían ayudar a proporcionar suficiente electricidad para satisfacer las necesidades de electricidad del mundo 11 veces, según la demanda de energía esperada en 2040.

A los 63 años, Stiesdal ha dado todos los pasos en la evolución moderna de la energía eólica. De joven, diseñó la primera turbina y luego participó en la introducción del primer parque eólico marino, creando lo que ahora es una de las formas de energía renovable de más rápido crecimiento. Ha visto crecer la capacidad eólica global de prácticamente nada en 1978 a más de 600 gigavatios en la actualidad, según datos de BloombergNEF.

A finales de 2019, alrededor de las tres cuartas partes de la capacidad mundial en alta mar se encontraba en Europa, principalmente en torno al Reino Unido y Alemania. Este dominio regional se debe en parte a la relativa poca profundidad del Mar del Norte, aunque hay aguas similares frente a China, Vietnam y la costa este de EU.

Algún día podrían agregar más parques eólicos utilizando tecnología establecida, existe un mayor potencial más lejos de la costa. Muchos lugares más, incluidos California, Japón y Corea del Sur, tienen grandes necesidades de energía, grandes ambiciones para reducir las emisiones y aguas profundas.

Sin mencionar que la gente tiende a quejarse, en voz alta, sobre las turbinas a la vista de la costa. El mar abierto no está en el patio trasero de nadie.

Bloomberg

Ahora Stiesdal es uno de los que está trayendo el futuro de la energía flotante.

Con la energía eólica marina cada vez más competitiva con el precio de los combustibles fósiles, la expansión a aguas más profundas podría ayudar a eliminar las emisiones de carbono de las redes eléctricas para siempre. "Tuve algunos malos momentos pensando en el clima", asegura. “Los políticos no lo resolverán. Necesitamos resolverlo nosotros mismos ".

Después de terminar la escuela secundaria en la zona rural de Dinamarca a fines de la década de 1970, Stiesdal se enteró de una universidad de maestros cercana que estaba realizando un experimento para generar electricidad a partir del viento. Decidió intentar hacer una turbina modelo en la casa de su familia. Construyó las primeras cuchillas de acero y nylon de alta calidad, trabajando en el piso de la sala mientras su madre tejía en el sofá.

La primera turbina que hizo fue lo suficientemente pequeña como para poder levantarla con una mano.

"Una vez que lo hiciste girar, tiene que estar 'vivo', y podías sentir todas las pequeñas cosas en el viento", recuerda Stiesdal. "Me enganché." Funcionó lo suficientemente bien como para que consiguiera un maquinista local que lo ayudara a construir una versión más grande que pudiera proporcionar energía a la granja de su familia.

Unos años más tarde, con más ajustes, había escalado hasta el punto de que se necesitaron dos personas para llevar una espada. Ejecutivos de un fabricante local de grúas hidráulicas vinieron a revisar sus turbinas y tomar café. Reemplazar combustibles fósiles caros y contaminantes con viento tenía sentido, incluso antes de que el cambio climático se convirtiera en una preocupación apremiante.

Stiesdal llegó a un acuerdo de licencia con los ejecutivos, que finalmente condujo a la producción en masa y más tarde a un cambio de nombre completo como Vestas Wind Systems A/S.

La compañía es el fabricante de turbinas eólicas más grande del mundo, con más de 13 mil millones de dólares en ingresos el año pasado.

En su historia corporativa oficial, Vestas reconoce que sus primeros esfuerzos, diseñados para parecerse a un batidor de huevos, no lograron producir suficiente electricidad para ser viables. Pero los prototipos de Stiesdal, escribe la compañía, son "esencialmente el mismo modelo de tres cuchillas que se usa hoy en día". Y no solo por Vestas: decenas de fabricantes utilizan la misma configuración en todo el mundo.

El inventor trabajó con Vestas hasta mediados de la década de 1980, luego pasó a trabajar en Bonus Energy, una compañía danesa de turbinas que más tarde compró el gigante industrial alemán Siemens. Ahí fue donde orquestó la introducción en 1991 de las primeras turbinas en alta mar capaces de soportar las duras condiciones en el mar.

"Es como el padrino del viento", destaca Tom Harries, quien analiza el sector para BNEF.

Las turbinas en alta mar ahora se encuentran dispersas en todo el mundo por miles, producto de miles de millones de dólares de inversión. La última y más grande, una máquina de 262 pies de altura de Siemens Gamesa que se probará el próximo año en el norte de Dinamarca, es casi tan alta como el edificio Chrysler de Nueva York. A medida que las turbinas se han multiplicado y extendido, los costos han caído bruscamente: más del 60 por ciento en la última década.

Bloomberg

En las próximas dos décadas, la AIE espera que la industria offshore atraiga 840 mil millones de dólares, casi la misma inversión que el gas natural. La mayoría de los desarrolladores más grandes en este momento son compañías eléctricas europeas como Orsted de Dinamarca, RWE de Alemania e Iberdrola de España, que se han alejado cada vez más de los combustibles fósiles.

En China, el segundo mercado offshore más grande después de Europa, compañías como China Ming Yang Wind Power Group y Xinjiang Goldwind Science & Technology han vendido cientos de turbinas a nivel nacional.

"El corcho se está saliendo de la botella", precisa Stiesdal. "Con las reducciones de costos que estamos viendo, estamos superando todo tipo de combustibles. No se pueden construir plantas de gas y plantas de carbón y plantas nucleares que puedan igualar el viento".

Una plataforma flotante exitosa abriría nuevos mercados eólicos y potencialmente generaría miles de millones de dólares en contratos de turbinas.

Los primeros vislumbres de este futuro, irónicamente, provienen de proyectos piloto iniciados por compañías de combustibles fósiles, que tienen una larga experiencia en la extracción de recursos del fondo marino utilizando plataformas.

Los diseños para las versiones de viento varían, pero los más frecuentes usan acero u hormigón para soportar una sola turbina. Algunos modelos tienen forma de tubo, con una turbina en una esquina. Otros se parecen más a una boya, con una turbina flotando en la parte superior.

El principal desafío de ingeniería es mantener la máquina en la posición correcta. Una ligera rotación puede alejar las palas del viento. Los diseños se basan en cables y anclajes para mantener las plataformas en el lugar adecuado. Las turbinas flotantes equipadas con anclajes se pueden colocar en el mar en aguas de hasta 1000 metros

En el aspecto económico, "el cuello de botella clave es la base flotante", expone Jason Cheng, socio gerente de la firma de capital privado Kerogen Capital.

"Creemos que es ahí donde se capturará una gran cantidad del valor". Kerogen invierte principalmente en combustibles fósiles, pero se ha interesado en Ideol, un desarrollador de plataformas francés. Cheng detalla que le gustaba que el viento flotante se basara en tecnologías comprobadas. "Como ya se ha desarrollado en petróleo y gas, sabemos cómo podrían ser esas soluciones".

Si las plataformas flotantes van a ayudar a la energía eólica a lograr algo como la capacidad casi ilimitada anticipada por la AIE, las empresas tendrán que reducir los costos.

La flotación introduce un gasto completamente nuevo en la fabricación e instalación de plataformas, en parte porque los cables de amarre se vuelven más caros a medida que el agua se hace más profunda.

Los costos de transporte podrían ser más bajos, porque las plataformas flotantes se pueden remolcar desde el puerto en lugar de erigirse en el mar, pero eso no es suficiente para compensar el costo de una tecnología que no está diseñada para la producción en masa.

"No es copiar y pegar del petróleo y el gas", comenta Manahil Lakhmiri, jefe de energía eólica marina en Engie, que está trabajando con Principle Power, con sede en California, en un proyecto piloto flotante frente a Portugal. "Lo que vemos hoy es que hay un flotador hecho cada tres meses", agrega. "Necesitamos un flotador por semana".

Bloomberg

Ese es un problema que Stiesdal ha resuelto antes. Las turbinas que él ayudó a impulsar demostraron ser bastante escalables: se volvieron tan frecuentes como lo hicieron porque sus componentes se podían producir de manera rápida y económica.

Su nueva plataforma flotante, denominada TetraSpar y respaldada por el gigante petrolero Royal Dutch Shell y la empresa alemana Innogy, apunta a industrializar la industria. También está trabajando con Welcon A/S, uno de los mayores fabricantes de torres de turbinas. Eso permitió a Stiesdal, un inventor independiente, crear un prototipo a velocidades de fábrica.

Su plataforma está hecha predominantemente con los mismos materiales que una torre de turbina, y gran parte del trabajo en la fábrica danesa es realizado por robots. Las máquinas extienden el acero y realizan la mayor parte de la soldadura, mientras que los trabajadores encajan las piezas y realizan los toques finales. "Sería bastante fácil fabricarlos en masa", indica Rune Holm, gerente de proyectos de Welcon. "Si desea la industrialización, debe utilizar algunos de los conocimientos que ya tiene".

Los competidores de Stiesdal incluyen al noruego Equinor ASA, el primer desarrollador en lanzar un parque eólico flotante en el agua, un proyecto piloto de cinco turbinas frente a la costa de Escocia en el Mar del Norte. La compañía planea ampliar con una empresa más grande en Noruega que se espera que cueste alrededor de 500 millones de dólares.

Otro competidor importante es Principle Power, respaldado por la petrolera española Repsol y EDP Energias de Portugal. Principle ya ha probado su diseño en el Atlántico con algunas de las turbinas más grandes del mercado.

Incluso con un puñado de proyectos piloto flotantes en el mar, los analistas de energía predicen que el crecimiento exponencial seguirá rápidamente después de que se establezca la tecnología. S

i el viento flotante alcanza los 3.5 gigavatios para 2030, como pronostica BNEF, ese ritmo seguiría al seguido por el viento tradicional en alta mar. Mucho dependerá de los gobiernos: la energía eólica marina despegó solo con la ayuda de subsidios, y no está claro si y en qué forma la ayuda continuará.

Más adelante este año, o posiblemente a principios de 2021, dependiendo del impacto de la pandemia de coronavirus, un camión transportará el dispositivo flotante de Stiesdal a la costa danesa. Un bote lo remolcará a Noruega.

El siguiente paso sería construir para probar una turbina mucho más grande. Si todo va bien, el hombre que ayudó a iniciar la industria eólica podría saltar al frente de la carrera para el próximo avance de energía limpia. Los riesgos, medidos en incrementos de temperaturas globales, están aumentando rápidamente.

"La trayectoria de hoy no es ni siquiera de dos grados, es mucho más alta", comentó Stiesdal. "El mantra que he tenido es que necesitamos cambiar la pregunta de '¿Cómo podemos pagarlo?' a '¿Cómo podemos permitirnos no hacerlo?'".