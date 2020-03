El golpe económico del coronavirus lleva a la Fed a tierra desconocida en sus 106 años de historia

La Reserva Federal, actuando nuevamente para contener las crecientes consecuencias económicas y financieras del coronavirus, dio a conocer este lunes una serie de medidas radicales que empujaron al Banco Central de 106 años de historia a un territorio desconocido.

En un anuncio sorpresa antes de que se abrieran los mercados en Nueva York, el Banco Central de Estados Unidos dijo que comprará cantidades ilimitadas de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas para mantener los costos de los préstamos a niveles mínimos, y para ayudar a garantizar que los caóticos mercados en estos días funcionen correctamente. También estableció programas para garantizar los flujos de crédito a las empresas, así como a los gobiernos estatales y locales.

Los últimos pasos de la Fed, sin embargo, no entusiasmaron a los mercados, ya que los inversores esperan que los legisladores estadounidenses lleguen a un acuerdo para ofrecer un multimillonario paquete de apoyo por el golpe económico del coronavirus. El Congreso no pudo reunirse el domingo, luego de que los demócratas objetaron que la propuesta no hace lo suficiente para los estadounidenses promedio.

Tras una serie de medidas de emergencia la semana pasada, los nuevos anuncios empujan cada vez más al Banco Central a un nuevo territorio al proporcionar apoyo directo a los empleadores, municipios y hogares de los Estados Unidos, lo que tradicionalmente se consideraría como una política fiscal.

"Wow, simplemente wow", dijo George Rusnak, jefe de Gestión de Inversiones en Wells Fargo Private Bank, en Bloomberg Television. "Espero que salgan también con estímulos fiscales, y que ofrezcan buenas oportunidades de crecimiento a largo plazo".

Sin embargo, en una señal de cuán nerviosos están los inversores por la pandemia, las medidas de la Fed no lograron provocar nada más allá de un breve repunte en acciones y bonos corporativos el lunes después de semanas de pérdidas asombrosas.

Al cierre, los referentes Standard & Poor's 500 y Dow Jones perdieron 2.9 y 3 por ciento, respectivamente.

Cierre económico

La acción de la Fed del lunes siguió a un número vertiginoso de medidas tomadas por el presidente Jerome Powell en las últimas tres semanas que hubieran sido impensables hace solo unos meses. Representan una reacción dramática a la parada repentina infligida en la economía por la propagación del coronavirus y por el pánico posterior entre los inversores.

Un grupo de 20 ministros de Finanzas y jefes de Bancos Centrales tuvieron una llamada de emergencia para trabajar en una respuesta conjunta al golpe económico de la pandemia.

La economía estadounidense se tambalea a medida que aumentan los casos y aumenta el número de muertos.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, predijo que la tasa de desempleo de Estados Unidos podría alcanzar el 30 por ciento en el segundo trimestre, junto con una caída del 50 por ciento en el Producto Interno Bruto. Morgan Stanley espera que la economía estadounidense caiga un 30 por ciento en el segundo trimestre.

El paquete de la Fed incluye varios pasos sin precedentes para la Reserva Federal, incluida la intervención en el mercado de bonos corporativos, compras de hipotecas respaldadas por activos comerciales y fondos negociados en Bolsa, y, si el Congreso despeja el camino, un importante programa de préstamos dirigido directamente para ayudar a las pequeños empresas .

Bloomberg

"Programa de liquidez masivo"

“Es un mecanismo que podemos usar trabajando con la Reserva Federal para proporcionar otros 4 billones de liquidez al mercado. Eso está encima del balance de la Reserva Federal. Este es un programa de liquidez masivo", dijo el lunes el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, a Fox Business. .

Más allá del programa ilimitado de flexibilización cuantitativa, las nuevas instalaciones de emergencia emplearán un total de 300 mil millones de dólares, respaldados por 30 mil millones del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés).

Roberto Perli, execonomista de la Fed y socio de Cornerstone Macro en Washington, dijo que espera que esos montos crezcan sustancialmente si el Congreso avanza con planes para inyectar más dinero en el ESF.

El borrador de un proyecto de ley de ayuda económica que se está preparando actualmente en el Capitolio incluyó 425 mil millones de dólares para que el ESF respalde las acciones de la Fed.

Las nuevas líneas de crédito de la Reserva Federal tienen límites para pagar dividendos y realizar recompras de acciones para empresas que difieren los pagos de intereses, pero no tienen restricciones explícitas que impidan a los beneficiarios despedir trabajadores.

La Fed dijo hace una semana que compraría al menos 500 mil millones de bonos del Tesoro y 200 mil millones de valores respaldados por hipotecas. La Fed ahora hará que esas compras sean ilimitadas y emprenderá una serie de nuevos esfuerzos, muchos de ellos dirigidos a ayudar directamente a empleadores y hogares, así como a ciudades y estados.

"Este es un gran paso adelante", dijo Julia Coronado, presidenta de MacroPolicy Perspectives. “Llegar al mercado de bonos corporativos fue crítico. Mucha gente necesitaba tener claro que el estímulo no tenía restricciones ”.

Otros puntos destacados

-Se crearon dos programas más para apoyar a los grandes empleadores: un servicio de crédito corporativo del mercado primario para la emisión de nuevos bonos y préstamos, y un servicio de crédito corporativo del mercado secundario para proporcionar liquidez a los bonos corporativos en circulación.

-Otro programa, un servicio de préstamo de valores respaldados por activos a plazo, "permitirá la emisión de valores respaldados por activos como los préstamos estudiantiles, préstamos para automóviles, préstamos con tarjeta de crédito, préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas, entre otros".

-El Banco Central también dijo que expandiría la Línea de Liquidez del Fondo de Inversión Mutua del Mercado Monetario para incluir una gama más amplia de valores, incluidas las notas de demanda municipales a tasa variable

-Finalmente, la Fed dijo que expandiría el Servicio de Financiamiento de Papel Comercial existente para incluir también deuda municipal de alta calidad, otra medida para ayudar a los estados y ciudades con problemas de liquidez.

"Los últimos movimientos de la Fed señalan un enfoque rotundo de 'lo que sea necesario' del Banco Central, y disipan cualquier noción de que los responsables de la política monetaria están ahorrando municiones o se están quedando sin herramientas no convencionales", escribieron Andrew Husby y Carl Riccadonna, de Bloomberg Economics. en una nota a los clientes.