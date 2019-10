¿El Gobierno aumentará la edad de retiro? Esto dice Hacienda

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, indicó este miércoles que para que los trabajadores tengan una pensión digna se requiere que se contribuya más a lo largo del periodo de trabajo.

Para ello, explicó, hay diversas formas. Entre ellas, que se ahorre más y aumentar la edad de retiro.

“En algún momento se pudiera considerar por alguna razón que hubiera un aumento en la edad de retiro”, dijo el funcionario federal.

Pero, destacó que para construir eso se tendrá que trabajar con los fondos de pensiones, trabajadores y organismos empresariales.

“Esa va a ser parte de la agenda que vamos a estar discutiendo en el próximo año, año y medio”, precisó.

A la pregunta de si se implementaría la medida de aumentar la edad aunque no sea popular, Herrera contestó que no se va a tomar ninguna decisión si no es consensuado con los trabajadores.

“El único propósito de los fondos de pensiones es garantizar un retiro digno para los trabajadores. En un sentido estricto, el ahorrar más en algún periodo significa transferir consumo de hoy a consumo después, si los trabajadores no lo consideran adecuado es finalmente su retiro”, remarcó.

Agregó que la administración de Andrés Manuel López Obrador se está trabajando en tres cosas, una de ellas la disminución de comisiones, otra es cambiar la regulación para permitir que los fondos de pensiones tengan un sistema de inversión más adecuado.

Hacienda, sensible con las demandas de la IP

Aunque a los empresarios ya les quedó claro el objetivo de la reforma en contra de las factureras, Herrera garantizó que la dependencia es sensible a las preocupaciones de la iniciativa privada (IP).

Tras inaugurar la Cuarta Convención Nacional de Afores: ‘Diálogo por una reforma al sistema de pensiones’, el encargado de las finanzas públicas del país reveló que ha sostenido reuniones con representantes de este sector.

“Nadie en el sector empresarial cree que sea conveniente que haya empresas fantasma; les ha quedado muy, muy claro, que solamente está destinada la propuesta a aquellas compañías que no tienen ninguna otra actividad empresarial”.

Incluso, dijo Herrera, también en relación a la reforma fiscal penal que se analiza y discute en el Congreso de la Unión como parte del Paquete Económico 2020.

“Somos sensibles a esta reforma y otros temas de la miscelánea fiscal, en el sentido de que si hubiera necesidad de precisar algo para que se quedaran con mayor tranquilidad, estamos dispuestos a hacerlo”, indicó Herrera.

Este jueves se darán a conocer los cambios a las leyes fiscales, esto sobre el tema de los ‘factureros’.

Con información de Clara Zepeda