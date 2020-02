¿El coronavirus podría realmente desencadenar una recesión en EU?

Por Michael Walden , Universidad Estatal de Carolina del Norte , para The Conversation.

Crece el temor de que el nuevo coronavirus infecte la economía.

Las acciones estadounidenses se dirigen a su peor semana desde la crisis financiera de 2008. Además, compañías como Apple y Walmart han estado advirtiendo sobre posibles pérdidas de ventas de COVID-19.

Últimamente, muchas personas me han preguntado, como economista , una pregunta que no he escuchado en años: ¿podría un virus realmente llevar a las economías global y estadounidense a la recesión, o algo peor? Dicho de manera más pertinente, ¿COVID-19 desencadenará un colapso económico?

Lo que puede hacer un virus

La preocupación es comprensible; los virus son cosas aterradoras. He leído mi parte de novelas de suspenso médicas basadas en algunos virus nuevos que se propagan por todo el mundo, matando a millones, destruyendo negocios y casi terminando la civilización hasta que los héroes, súper o no, lo contengan en el último minuto.

Si bien estas son obras de ficción, solo tenemos que mirar hacia atrás 100 años para encontrar un ejemplo real de lo que puede hacer un virus no controlado.

La pandemia de gripe de 1918-1919 , también conocida como gripe española, causó la muerte de al menos 50 millones de personas en todo el mundo, y algunas estimaciones indican que el número llega a los 100 millones . En Estados Unidos, casi 1 de cada 3 personas se infectaron y 500 mil murieron. Incluso para aquellos que sobrevivieron, hubo numerosos casos de discapacidad física a largo plazo.

En 2009, al menos 151 mil 700 personas murieron en todo el mundo a causa de la infección por el virus de la influenza (H1N1)pdm09 durante el primer año que circuló la enfermedad, según datos de Estados Unidos.

Pero, con el mundo más móvil e interconectado de hoy, algunos sugieren que cualquier pandemia a gran escala sería mucho más severa , con costos en billones.

Hasta la fecha, las muertes por el coronavirus han sido menos, con un total de poco más de 2 mil 700 en todo el mundo, de más de 80 mil casos conocidos. Casi todas las muertes han sido en China, donde se detectó el virus por primera vez. Las acciones rápidas para poner en cuarentena a las personas infectadas probablemente han limitado la propagación.

Sin embargo, incluso si las tasas de mortalidad son relativamente bajas, la economía aún puede sufrir. Es probable que estos impactos económicos se presenten en cuatro formas: escasez de productos de China, ventas reducidas a China, una caída en el gasto del consumidor debido a los temores sobre el virus y la caída de los precios de las acciones.

Permítanme evaluar el impacto potencial de cada uno, pero tenga en cuenta que todos están interconectados y que una caída en uno solo puede afectar a los demás.

Escasez de productos

Las importaciones de Estados Unidos más de 500 mil millones de dólares de productos cada año de China, todo, desde teléfonos inteligentes y televisores para prendas de vestir y componentes de máquina. Las personas enfermas en China no pueden trabajar, lo que significa que no pueden fabricar productos. Cerrar partes del país de otras áreas también reduce la producción.

La disponibilidad reducida de productos chinos podría desacelerar algunos segmentos de la economía de Estados Unidos, siendo las industrias de computadoras y electrónica las más vulnerables. Por ejemplo, muchos teléfonos inteligentes vendidos en EU se ensamblan en China. Aunque los minoristas tienen algún inventario, es probable que se presente una escasez si la enfermedad persiste.

Los estadounidenses ya están comenzando a ver algunos impactos: por ejemplo, en la escasez de docenas de medicamentos y otros productos médicos y en tiempos de espera más largos para una variedad de productos como bicicletas y juegos de mesa.

Es demasiado pronto para decir qué tan grave se volverá, pero la dependencia de las cadenas de suministro de Estados Unidos en China es una preocupación importante. Muestra cómo algo como el coronavirus podría convertirse en un gran problema en la economía moderna.

Las ventas pueden recibir un golpe

Por otro lado, las empresas estadounidenses venden más de 100 mil millones de dólares de productos a China anualmente, siendo productos de tecnología lo más importante como chips de computadora y productos agrícolas como la soya.

Estos sectores ya se han visto afectados por los aranceles impuestos por China durante la guerra comercial con Estados Unidos de los últimos dos años. El reciente deshielo en el conflicto, y un acuerdo limitado con China, habían creado optimismo para las fábricas y granjas de EU, ya que el aumento de las ventas estaba a la vuelta de la esquina.

Ese rincón puede ser más difícil de alcanzar como resultado del brote de coronavirus y su impacto significativo en la economía china. Como resultado, cada vez más empresas estadounidenses se preocupan por sus ventas a China.

Los consumidores siguen gastando

En última instancia, más que nada, el gasto de los consumidores impulsa la economía de Estados Unidos, representando aproximadamente el 70 por ciento del crecimiento. Los economistas, los formuladores de políticas y los comerciantes observarán de cerca las medidas para ayudarlos a comprender cuán preocupados deberían estar.

Los descensos significativos en el gasto suelen ser la causa más directa de una recesión y, a menudo, indican una caída de los ingresos y un mayor desempleo. Pero los consumidores también reducen el gasto como resultado del miedo, como cuando ven a los comerciantes entrar en pánico en Wall Street. Es decir, nada realmente malo tiene que suceder para reducir el gasto, y este pellizco inducido por el miedo puede tener consecuencias en el mundo real e incluso desencadenar una recesión.

Vimos que esto sucedió con el virus del SARS en 2003, que resultó en 700 muertes en todo el mundo. La confianza del consumidor sobre el futuro disminuyó, y también lo hizo el gasto, especialmente en productos duraderos como electrodomésticos, vehículos y muebles. Afortunadamente, la caída fue de corta duración y no se produjo una recesión.

Aunque las muertes relacionadas con el coronavirus ya superan a las del SARS, la confianza del consumidor aún no se ha visto afectada. Los últimos datos, publicados el 25 de febrero, muestran que continuó aumentando en febrero, aunque a un ritmo más lento de lo esperado y basado en una encuesta realizada antes del desvanecimiento reciente del mercado de valores. Y las medidas de gasto del consumidor, como las ventas minoristas, también siguen creciendo, aunque a un ritmo moderado.

Además, podría haber dos compensaciones positivas del virus que impulsarán a los consumidores. Una es una reducción en las tasas de interés que ya ha ocurrido y será una buena noticia para las personas que piden dinero prestado para una casa o vehículo. El segundo es una caída en los precios del petróleo y, en última instancia, del gas, lo que significará menos dinero a pagar en la cuenta.

Por lo tanto, parece que, por ahora, los consumidores están más centrados en los empleos, los ingresos y los precios del gas que en COVID-19.

Un camino rocoso para las existencias

Por último, veamos el impacto en las existencias.

Una cosa que a los comerciantes e inversores no les gusta es la incertidumbre. Y eso es lo que tenemos ahora: nadie, ni siquiera yo, sabe qué tan grave será el brote o cuál será el impacto en las empresas, los consumidores y la economía.

Hasta que tengamos una buena idea de cuánto se propagará el virus y si los esfuerzos de contención serán exitosos, los mercados podrían seguir tambaleándose. El índice bursátil Standard & Poor's 500 ha caído más del 10 por ciento desde el 21 de febrero, poniendo fin a un mercado alcista que duró 12 años.

Una caída de la bolsa de valores podría afectar a la economía real de varias maneras, incluso minando la confianza del consumidor y reduciendo sus gastos.

Pero del mismo modo que un episodio de malas noticias puede hacer que los mercados caigan en picada, un motivo de optimismo podría causar un repunte igual de rápido.

Prepárate para el impacto y la incertidumbre

Por ahora, todos (comerciantes, empresas, consumidores) tenemos que vivir con incertidumbre, sin saber lo mal que se pondrá.

Lo mejor que todos podemos hacer es monitorear la situación y tomar precauciones para evitar su propagación, y estar preparados si es así.

Una medida clave para observar es la tendencia en el número de casos nuevos reportados en todo el mundo. Una reducción es a menudo una señal de que el virus sigue su curso. Sin embargo, un salto en los casos podría ser motivo de alarma, especialmente si el aumento es grande.

Las empresas e industrias en EU que tienen fuertes lazos con China u otros países con infecciones graves podrían tener un camino difícil por delante, pero con suerte los desafíos durarán semanas o meses, no años. Mientras los consumidores estadounidenses continúen gastando, la economía continuará expandiéndose y hay poco riesgo de recesión. Sin embargo, si el mercado bursátil cae aún más, todas las apuestas pueden ser canceladas.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.