El ABC de la facturación instantánea al pagar con tarjeta

A mediados de noviembre de este año el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que a partir del primer cuatrimestre del 2020 los contribuyentes podrán obtener sus facturas de forma instantánea al pagar con tarjeta en terminales punto de venta.

¿Qué es la facturación instantánea?

De acuerdo con el propio SAT, es un mecanismo opcional de facturación donde a través de la terminal punto de venta, al realizar el pago con tarjeta de crédito o débito, se generará de manera inmediata la factura.

En el ticket o comprobante de pago que te entregue el negocio, vendrá impreso un código QR que podrás leer con ayuda de tu smartphone, en donde podrás verificar la factura generada.

Este código contendrá información como la URL de acceso al servicio que muestra los datos del comprobante; Folio Fiscal del comprobante; RFC del emisor; RFC del receptor; Total del comprobante y los ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.

El contribuyente podrá consultar y descargar su factura a través del Portal del SAT con su RFC y Contraseña o e.firma (XML y representación impresa).

¿Quiénes podrán hacer uso de este método de facturación?

La facturación instantánea podrá ser usada por personas físicas y morales que ya tengan la información del RFC dentro del chip de la tarjeta bancaria.

Cabe señalar que por cualquier compra se emitirá una factura, aunque esta puede no ser utilizada. Es decir, una persona física al pagar con tarjeta el llenado de tanque de gasolina recibirá su factura; sin embargo, no podrá usarla ya que no es deducible debido a su perfil en el SAT.

Según el mismo SAT, este nuevo método logrará que los contribuyentes obtengan facturas de manera más fácil sin que esto signifique una carga administrativa y económica.

¿Qué necesitas?

El requisito indispensable es que dentro del chip de la tarjeta venga toda la información fiscal del contribuyente. En este sentido, los bancos están trabajando para desarrollar la estrategia de cómo meter esa información en cada una de las tarjetas de los clientes que tienen.

De acuerdo con el área de emisión de tarjetas de crédito de HSBC, es una tarea bastante complicada porque la información se debe meter en físico a los millones de tarjetas que hay circulando, no se puede meter remotamente.

Entre las opciones que están analizando es que el cliente que quiera meter sus datos al chip visite una sucursal y ahí pueda realizarse el proceso; la otra opción es que en los propios cajeros automáticos se pueda meter manualmente la información en el chip.

Habrá que esperar un par de meses más para saber cómo los bancos resolverán esta situación.

¿Es obligatorio utilizar este método?

Con respecto a si el uso de estas facturas es obligatorio, el SAT indica en su portal que el uso es opcional por parte de quien factura y que, como tal, se seguirá aplicando el proceso de facturación de siempre.

El SAT señaló que con la facturación instantánea se beneficia al consumidor y al negocio que vende o presta servicios "pues ya no tiene que solicitar datos, lo que mejora la calidad del servicio y da la certidumbre de que se está informando al fisco".

En tanto, la Asociación de Bancos de México (ABM) apuntó que, tanto para esta como para el SAT, el objetivo de la iniciativa fue transformar la vida de personas con actividad económica, así como agilizar los procedimientos de facturación.