El 52.7% de los mexicanos se siente satisfecho con la democracia en México: Inegi

Durante el 2020, el 52.7 por ciento de la población de 15 años y más que sabe o ha escuchado lo que es la democracia manifestó sentirse muy o algo satisfecha con la que existe en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020.

De acuerdo con la ENCUCI, el 31.3 por ciento mencionaron sentirse poco satisfecho, mientras que otro 15 por ciento afirmaron sentirse nada satisfecho y el 0.5 por ciento no especificó.

En el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), se observó que las mujeres son las más insatisfechas con la democracia, pues el 16.9 por ciento mencionó sentirse nada satisfecho. Por su parte, el 14 por ciento de los hombres dijo sentirse nada satisfecho.

Esta encuesta recaba información sobre “los rasgos de la cultura política y prácticas ciudadanas predominantes en nuestro país”, así como del nivel de confianza que se deposita en la forma de gobierno actual”, afirmó Julio Santaella, presidente del INEGI.

“Son mecanismos que nos permiten saber no solamente cómo estamos, sino también cómo vamos evolucionando y si vemos cómo va avanzando en términos de satisfacción con nuestra democracia, no hay que echar las campanas al vuelo porque todavía falta mucho por hacer, la desafección por la democracia está presente en México y las cifras del ENCUCI no los releva”, dijo Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sin embargo, Córdova mencionó “que (aunque) vamos mejorando ésta no quiere decir que se trate una tendencia irreversible, al contrario, sabemos que la democracia así nos enseña de la historia, nos puede tomar una curva de inflexión y puede acabar e incluso agotarse”.

A nivel nacional, 88.7 por ciento de la población de 15 años y más está de acuerdo en que para gobernar un país se necesita tener un gobierno en donde todos participen en la toma de decisiones.

Además el 69.2 por ciento de la población considera que tiene los conocimientos y habilidades para participar en actividades políticas. En contraste, 77.5 por ciento de la población consideró que para gobernar un país es necesario un gobierno encabezado por un líder político fuerte.

Por otra parte, los principales motivos de discriminación, rechazo o trato diferenciado en el país son la clase social, 73.3 por ciento; la forma de vestir o arreglarse, con 72.6 por ciento, y la orientación sexual, con el 72.2 por ciento.

En cuanto a la confianza en las personas e instituciones y la relación con la autoridad, en una escala de cero (nada) a 10 (completamente), el 62.1 por ciento de la población de 15 años y más califica entre ocho y diez la confianza que tiene en la mayoría de las personas que conoce personalmente.

Mientras que 32.1 por ciento otorga este mismo nivel de confianza a las personas que viven en su colonia o localidad.

Por el contrario, el nivel de confianza disminuye cuando se pregunta sobre la mayoría de las personas (21.8 por ciento) y servidores públicos o empleados de gobierno (13.8 por ciento).

Para la población a nivel nacional, la característica que mejor describe a un ciudadano es tener responsabilidades, con 36.3 por ciento. Le siguen las opciones tener derechos, con 29.4 por ciento; votar, con 10.3 por ciento y tener educación política, con 8.6 por ciento.

Te recomendamos:

Simulación y distractor, acuerdo de AMLO por la democracia: Movimiento Ciudadano

¿Cuáles son los objetivos del acuerdo por la democracia?