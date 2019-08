El 15% de centros de trabajo, sin jóvenes

'Jóvenes Construyendo el Futuro', programa emblema del presidente Andrés Manuel López Obrador, registró 17 mil 700 centros de trabajo que reportan cero personas vinculadas, de acuerdo con datos de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Información obtenida por El Financiero vía transparencia indica que con corte a junio, la dependencia registró un total de 116 mil 879 centros de trabajo en el sector privado, desde grandes empresas, hasta pequeños negocios y personas físicas.

Sin embargo, los datos muestran que 17 mil 700 centros de trabajo, es decir, 15 por ciento del total de centros inscritos, reportan cero número de jóvenes vinculados.

Entre los centros de trabajo con cero vinculados se encuentran nombres de personas sin apellidos, claves de RFC sin referirse a la razón social del centro de trabajo o a la persona física o solo se observa el giro del negocio inscrito, por ejemplo, aparece “papelería”, pero no se menciona el nombre de ese negocio.

Alfredo Elizondo, coordinador de Gestión Social y Cooperación, consideró que tener más de 17 mil centros de trabajo sin vinculados refleja que “en realidad el centro de trabajo no necesitaba becarios y por lo tanto no tendría sentido mantenerlo en el padrón, o bien, que el trabajo de vinculación de la Secretaria no está siendo eficiente”.

El experto señaló que el programa debe tener mejoras en el padrón de centros de trabajo.