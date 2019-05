Economistas ven 'el lado bueno' de guerra comercial entre EU y China: más inversiones para México

El escalamiento en la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede beneficiar a México pues más empresas podrían instalar sus líneas de producción en el país para evitar los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump, afirmaron economistas.

Durante un evento organizado este miércoles por la Americas Society and Council of the Americas, Sergio Luna, director de análisis económicos de Citibanamex, dijo que el conflicto comercial entre las dos potencias puede posicionar bien a México.

“Ahora (a China) le costará más trabajo entrar a Estados Unidos y eso puede ser una oportunidad atractiva para México”, dijo el economista.

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, declaró recientemente que el Gobierno está trabajando para traer inversiones al país como resultado de la guerra comercial entre EU y China, y que incluso uno de los objetivos es disminuir los déficits comerciales, especialmente con el país asiático.

Bajo este contexto, Luna señaló que los déficits comerciales deben ser resultados de la balanza comercial y no un objetivo que persiga el Gobierno.

Agregó que el hecho de que México tenga un gran déficit comercial con China se debe a que importa muchos insumos para las cadenas de suministro, pero si se aprovecha el conflicto comercial para atraer a las empresas en lugar de la mercancía entonces habrá más inversión, lo que reducirá el intercambio comercial y, en consecuencia, se verá reflejado en un menor déficit.

“Si el resultado de un buen trabajo logra traer la inversión de China a México, a final de cuentas vamos a traer a las empresas y las mercancías se harán acá y eso está bien”, puntualizó.

Por otra parte, Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America Merrill Lynch, comentó que para aprovechar las tensiones comerciales entre las dos más grandes economías del mundo, es necesario ratificar primero el Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).