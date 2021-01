Economía otorgará 60 mil nuevos créditos a negocios familiares afectados por COVID-19

Los últimos bloqueos y cierres ante el incremento de casos de COVID-19 provocó que miles de negocios familiares sufrieran afectaciones en sus operaciones, por lo que, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, anunció que se entregarán 60 mil créditos de 25 mil pesos para ayudarlos.

Se espera que los créditos sean entregados a partir de febrero y terminen de ser dispersados antes de que se aplique el veto electoral, con el fin de evitar que se confundan como apoyos partidistas.

El presupuesto destinado para este programa de apoyo será de mil 600 millones de pesos.

De manera particular, 20 mil créditos se entregarán a negocios que tengan una mujer al mando, 20 mil más se destinarán para negocios que no hayan despedido a personal durante la pandemia y finalmente, 20 mil se otorgarán a microempresarios que no lograron alcanzar un crédito en la primera ronda del programa ‘crédito a la palabra’.

Además, la titular de Economía enfatizó que se apoyarán a otras industrias, como lo son las tortillerías. “Daremos apoyos a tortillerías que tengan entre 1 y 50 empleados y que necesiten liquidez, los apoyaremos mediante equipamiento para que sean más eficientes y puedan disminuir sus costos”, dijo Clouthier.

Asimismo, habrá otros sectores que también podrán recibir asesorías y apoyos, como el restaurantero, por lo que en los próximos días se darán a conocer detalles y la forma en la que podrán recibirlos.

