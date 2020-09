Economía de EU tiene un 'largo camino' por recorrer para recuperarse de la pandemia: Powell

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió este martes que la economía estadounidense tiene un largo camino por recorrer antes de recuperarse completamente de la pandemia de COVID-19 y necesitará más apoyo.

“El camino a seguir dependerá de mantener el virus bajo control y de las medidas políticas tomadas en todos los niveles de gobierno”, declaró ante el Comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes.

Si bien se está recuperando, “tanto el empleo como la actividad económica general siguen muy por debajo de sus niveles previos a la pandemia, y el camino a seguir es aún muy incierto”, agregó.

En sus propios comentarios, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, indicó que él y la Casa Blanca continúan buscando un acuerdo con ambos partidos en el Congreso sobre otro paquete de alivio fiscal.

“El presidente y yo seguimos comprometidos con el apoyo a brindar a los trabajadores y las empresas estadounidenses”, subrayó en un testimonio emitido este martes. “Creo que aún se necesita un paquete dirigido, y la Administración está dispuesta a llegar a un acuerdo bipartidista”.

Las perspectivas de otra ronda de apoyo fiscal se han atenuado aún más en medio de la creciente tensión partidista en la contienda sobre el reemplazo de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, a tan solo 42 días de las elecciones en Estados Unidos.

Programa de préstamos

Powell estaba preparado para preguntas sobre el programa de préstamos Main Street de la Fed, un servicio de 600 mil millones de dólares destinado a proporcionar crédito a pequeñas y medianas empresas. Comentó que los funcionarios de la Fed habían respondido a la retroalimentación con ajustes al programa.

No obstante, agregó que “los préstamos del programa Main Street podrían no ser la solución correcta para algunas empresas, en parte porque la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES, por sus siglas en inglés) establece claramente que estos préstamos no pueden ser condonados”.

La Fed ha sido criticada por la baja aceptación hasta ahora del programa Main Street. Al 16 de septiembre, había comprado solo mil 500 millones de dólares en préstamos. Algunos bancos, especialmente las instituciones más grandes, se han opuesto a otorgar préstamos a través del programa a las empresas más riesgosas que podrían estar más necesitadas.

