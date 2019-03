Durango quiere 'revivir' la industria del cine con 4 películas y una derrama de 200 mdp

DURANGO, Dgo. - La industria del cine quiere resurgir en Durango este año con cuatro películas que dejarán una derrama económica superior a los 200 millones de pesos.

"Queremos posicionar a Durango como el destino número uno de la industria cinematográfica nacional e internacional", dijo el titular de la Secretaría de Turismo de Duirango (Sectur Durango).

La Secretaría estatal realizó hace algunos meses varias giras de promoción en materia cinematográfica y gracias a ello logró hacer contacto con distintas casas productoras tanto a nivel nacional e internacional. Gracias a ello, se pudo concretar la filmación de cuatro películas en Durango.

Eleazar Gamboa de la Parra, secretario de Turismo en la entidad, reveló que la inversión total de estos cuatro proyectos suma más de 200 millones de pesos, con lo que se espera una derrama económica aproximada de 75 millones de pesos en sectores como: hotelería, restaurantes, tiendas de autoservicio, sector de construcción, transporte terrestre y contratación de personal técnico especializado.

Las películas para este año son: 'El Diario de Karem' que será la primera que abrirá la racha. Se trata de una cinta de terror en la que actuarán Daniel Martínez y Dominika Paleta y se planea que sea rodada a partir de este mes.

Posteriormente se rodará la película 'Nine Men From Now', que tiene como fecha tentativa comenzar grabaciones en mayo, después 'Poderoso Victoria', que se espere sea rodada en junio y finalmente 'Infidel' que la fecha de rodaje tentativa es en julio.

Adicionalmente, hubo un acercamiento con productoras de talla internacional como Arenas Group y Kinema Films, que se encuentran planeando sus películas para el 2020 y que iniciarán el proceso de búsqueda de locaciones para sus proyectos. Durango es un destino probable.

Con esta dinámica se reactivará la industria del cine que se había estancado, pese a que Durango es considerado como 'Tierra del Cine' y fue el escenario de cintas western en la época de John Wayne.

'El Diario de Karem'

Este martes dio inicio del rodaje teniendo como escenario el museo Guillermo Ceniceros que por muchos años fue un velatorio, donde incluso, se habla de una antigua leyenda de un suicida por un amor imposible.

El director de la cinta, Henry Bedwell, adelantó algo de la trama, cuya historia es basada en hechos reales ocurridos en 1984 con la posesión diabólica de una niña que adquiere el poder de dominar la mente de las personas.