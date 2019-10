Diputados reclaman a Romero Oropeza por adeudos a proveedores nacionales

Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, fue cuestionado ayer por diputados sobre una supuesta deuda cercana a 100 mil millones de pesos que mantiene la petrolera con proveedores.

Durante su comparecencia ante la Cámara baja, José del Carmen Gómez, del PAN, y Zoraya Pérez, del PRI, cuestionaron a Romero sobre el tema, sin que el director general de la petrolera respondiera.

“Un tema importante que quiero manifestar es que Pemex desde hace años no ha pagado a muchos proveedores locales de servicios ya concluidos, en muchos casos estos solicitaron créditos y al no tener la solvencia, vinculadas en esta cadena productiva, no han podido mantener sus gastos de operación y han optado por cerrar sus negocios de forma definitiva”, dijo el legislador por Campeche.

Según información que trascendió en medios de comunicación, la petrolera mantendría una deuda con compañías como Catemar, Dowell Schlumberger y Typhoon Offshore.

Al respecto, Romero Oropeza dijo que responderá por escrito el cuestionamiento.

20 campos por año

Además, el directivo informó que la estrategia de la compañía para 2019, que consiste en el desarrollo de 20 nuevos campos, se replicará en todo el sexenio.

“Esta estrategia de nuevos campos, de 20 nuevos campos para 2019, se va a replicar durante todo el sexenio. Año con año vamos a desarrollar por lo menos 20 nuevos campos. Ya nosotros tenemos programado la firma de los contratos de los próximos 20 campos de 2020”, dijo a diputados.

En noviembre y diciembre próximo entrarán en producción 11 pozos de los primeros campos prioritarios de la petrolera, específicamente de campos como Ixachi, Xikin, Mulach, Hok, entre otros.

Al final de este año, estos pozos sumarán a la petrolera nacional 100 mil barriles de petróleo crudo, con lo que prevén culminar el año con un millón 800 mil barriles al día, de acuerdo con Romero Oropeza.