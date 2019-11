Diputados 'estallan' contra Hacienda, la acusan de tener una 'actitud 'perversa' al ajustar Presupuesto de Egresos

Diputados federales de los partidos de la 4T estallaron contra la Secretaría de Hacienda en el primer día de análisis de lo que será el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

“A los funcionarios de Hacienda yo no les tengo confianza. En la etapa pasada el subsecretario de Ingresos nos engañó; los senadores dijeron que nos enmendaron la plana a nosotros (con las correcciones a la Ley de Ingresos); no, no nos la enmendaron a nosotros, nosotros quisimos ayudarle a la Secretaría de Hacienda en lo que nos pidió y eso hicimos”, reclamó el diputado mexiquense del PT, Óscar González Yáñez, frente a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja.

“Otro engaño de la Secretaría de Hacienda fue el ajuste a los cigarros y las bebidas saborizantes, del que hubiéramos tenido de 42 mil a 46 mil millones de pesos y la Subsecretaría de Ingresos tuvo una actitud perversa”, reprochó.

En la sesión de este martes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, exigió que “hay que ayudar al Presidente y la ayuda tiene que venir de sus principales colaboradores, pero el Presidente no tiene un aliado en Hacienda”.

“Yo confío en el Presidente de la República, el Presidente tiene su rumbo. Morena sí es aliado del Presidente, el PES, el PT son aliados del Presidente, incluso hasta Movimiento Ciudadano ha manifestado querer ayudar al Presidente, pero no la Secretaría de Hacienda”, argumentó.

Y recriminó que “mientras los diputados andamos preocupados buscando dinero para el campo y ustedes le mueven al Presupuesto como si nada. Hasta el Presidente de la República le bajó un porcentaje en gastos de la Presidencia. Todo mundo hace su esfuerzo, menos Hacienda en el ejercicio del gasto federal".

Añadió que de 74 mil millones de pesos le suben a 175 mil al rubro de planeación, seguimiento, evaluación y políticas públicas.

"O sea, a asesorías, diseño y servicios; 100 mil millones de pesos más, mientras nosotros aquí batallando por búscale aquí, búscale allá, que bájale a las ventas por catálogo, que sí, que no. La verdad yo no les veo mucho rumbo”, explicó.

Luego, “en el capítulo 7000, ustedes, con la facultad que tienen de mover el Presupuesto, lo movieron de 60 mil millones a 189 mil, 211 por ciento más el Inversión Financiera y en Provisiones Salariales”.

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunes, del PES, reclamó que los diputados no pueden ser espectadores y que no se están optimizando los pocos recursos que existe.

“Se dijo que los recursos eran para los que menos tienen y no lo están haciendo”, indicó.

“Nosotros hemos preferido decir lo socialmente correcto antes que lo políticamente aplaudible”, indicó.

Y reclamó un presupuesto que garantice el derecho a la salud, a la calidad médica, sin que haya derechohabientes de primera ni de segunda, fortalecer el campo, impulsar la economía nacional, estatal y regional, porque aunque los legisladores coinciden en que el campo es la mejor fábrica del país, el gobierno no lo está viendo de esa manera.

Por eso demandó “revisar y re-revisar el gasto actual y el del año próximo”.

De Morena, la diputada hidalguense Lidia García Anaya cuestionó: “Uno de los compromisos de la administración pública federal es generar infraestructura que impulse el crecimiento económico para una mejor distribución de la riqueza, y para ello se requiere de una mayor inversión pública e impulsar la inversión privada".

"Si no hay recursos ¿qué vamos a hacer con los municipios? ¿Qué vamos a hacer con las universidades públicas en los rubros de gratuidad y la obligatoriedad?”, añadió.

Criticó que “si en Hidalgo hasta el PRI pide no presionar a AMLO, y el PAN aún espera recursos para las calles destrozadas de Pachuca, si a los alcaldes ya no les da tiempo de hacer las obras este año, tendrán que regresar esos recursos a la Tesorería de la Federación. ¿Entonces esa dinero ya ni para Dios ni para el Diablo?”.

Por todo lo anterior, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, pidió a la funcionaria que en el proceso de elaboración del dictamen del Presupuesto es necesario mantener la continuidad de los encuentros para elaborar y presentar todos los análisis técnicos que exige el gasto nacional.