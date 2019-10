Diputados avalan que CFE 'condone' adeudos a estados y municipios

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 'condone' adeudos a estados y municipios, una propuesta que surgió de la bancada de Morena y fue apoyada por el PRI.

Esta medida originalmente no estaba en la Ley de Ingresos de la Federación 2020 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En la parte final de la sesión del viernes, el diputado de Morena, Irineo Molina, presentó la reforma al último párrafo, del artículo decimocuarto transitorio de la LIF para el Ejercicio Fiscal 2020 que consiste en que se pueda brindar la oportunidad de que la Comisión convenga con los ayuntamientos municipales y entidades federativas sobre la deuda “heredada”.

El artículo decimocuarto transitorio establece que en el ejercicio fiscal del próximo año, la CFE podrá implementar programas de regularización de la cartera vencida registrada en cuentas de orden y reservas de incobrables por consumo de energía eléctrica de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Asimismo, aplicará a organismos públicos prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de estos, a través de la celebración de convenios con cualquiera de las personas morales de la administración pública antes mencionada.

“Muchos presidentes municipales pedían la ayuda de esta soberanía para poder enfrentar adeudos que han recibido de administraciones pasadas y que en este momento resultan muy difíciles de pagar por parte de las administraciones municipales, entidades federativas, en relación con los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad”, justificó Molina.

El legislador de Morena explicó que, al integrar el artículo decimocuarto transitorio en la LIF, el programa será vigente solamente por el ejercicio 2020 e implicará una “condonación” por parte de la CFE a la deuda y el estado o municipio tendrá que aceptar que el convenio se deduzca de las participaciones federales para que haya un compromiso formal.

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Patricia Terrazas, criticó que los diputados de Morena propusieran una condonación de adeudos cuando ellos están en contra de condonaciones.

“Yo aquí estoy ya muy confundida. Porque primero se aprueba el artículo 28 constitucional donde dice que se prohíben las condonaciones. Pues entonces qué bueno que acomodamos la ley a nuestro antojo, pero aquí el tema es que realmente no nos hacemos responsables de las decisiones que tomamos”, acusó.

En respuesta, la diputada de Morena, Aleida Alavez, rechazó que el agregado a la LIF 2020 contradiga el artículo 28 constitucional.

"No se contraviene, la luz es un derecho y no un impuesto. La luz es un adeudo y lo que se propone son esquemas donde se asuma una parte de la deuda. No estamos hablando de condonación”, dijo la morenista.

"Es una contradicción porque se prohibieron las condonaciones. El pago de luz sí es un derecho, pero lleva IVA y el IVA es un impuesto. Entonces sí contraviene y sí se condona el IVA de la luz”, le contestó Terrazas.

El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, agregó que si bien el propio director de CFE, Manuel Bartlett, ofreció resolver estos adeudos, “no vaya a ser que queriendo ayudar nos vayamos a meter en un enredo y compliquemos a la CFE

"No pongamos en apuros las finanzas de la CFE, estamos preocupados por los estrechos márgenes de maniobra”, abúndo.

Enrique Ochoa, diputado del PRI y exdirector de esa empresa productiva del Estado, apoyó la propuesta de Morena porque “busca que los municipios se pongan al corriente en su deuda" con la empresa.

Los diputados afirmaron desconocer el monto de los adeudos. No obstante, aseguraron que el Estado de México es la entidad líder en adeudos de pago de luz.

La Ley de Ingresos de la Federación 2020 pasó al Senado y será esa cámara la encargada de confirmar esta propuesta de Morena en los artículos transitorios.