Diputados aprueban en lo particular el Presupuesto de Egresos 2021; pasa al Ejecutivo

Tras una sesión semipresencial que se prolongó por casi 21 horas continuas y con 'mañanitas' y felicitaciones de la bancada de Morena para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este viernes en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

Esto se dio con 305 votos a favor, 151 en contra y cero abstenciones. Ahora pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Los diputados aprobaron en lo general el PEF el miércoles, y ese mismo día reanudaron la sesión para desahogar las mil 29 reservas que se presentaron al dictamen.

Finalmente la sesión iniciada hace dos días terminó esta jornada, con la aprobación del gasto neto total por 6 billones 295 mil 736 millones 200 mil pesos.

Durante la sesión maratónica, los diputados de Morena y sus aliados solo admitieron nueve reservas al dictamen, que provinieron principalmente de integrantes de esa bancada y que contaron en algunos casos con el respaldo de los partidos de oposición.

Las reservas admitidas no modificaron el gasto aprobado, ya que los recursos ganados en algunos rubros fueron reasignaciones.

Las reservas aprobadas que se adicionaron al dictamen son:

1. Creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Presupuesto y de Pueblos Indígenas para darle seguimiento a los 111 mil millones de pesos asignados para 2021 a los indígenas. (Morena)

2. Incremento de 149 millones 402 mil pesos al Programa Fortalecimiento a la Excelencia Educativa para dotar de recursos a la Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales que se le recortaron al programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación de la SEP. (Morena)

3. En los ramos autónomos, se le recortaron 50 millones al presupuesto de la Cámara de Diputados y se los pasaron al Senado. (Morena)

En estos ramos se había admitido quitarle 25 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros 25 millones de pesos al Consejo de la Judicatura para darle un monto de 50 millones de pesos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, de forma 'sorpresiva', la diputada de Morena proponente, María de los Ángeles Huerta del Río, pidió que se retirara la reserva y quedara sin efecto lo que ya había sido avalado por el Pleno.

4. Se otorgaron 4.6 millones más al Programa Nacional de Reconstrucción para escuelas, que le retiraron a la Sedatu, con la finalidad de que se cuente con una asignación mínima de presupuesto en el componente educativo. (Morena)

5. Se agregó un segundo párrafo al Artículo Octavo Transitorio del PEF para señalar que se destinarán recursos derivados del Fondo de Salud para el Bienestar a la detección oportuna y atención del cáncer infantil. (PVEM)

6. Se incorporó un nuevo artículo transitorio al PEF para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a las disponibilidades presupuestarias con las que cuente, pueda asignar recursos para dar continuidad a todos los proyectos de 2020 que se tienen en cartera de inversión y los que en 2021 cumplan los requisitos. (Morena)

7. Se adicionó al Artículo Décimo Octavo Transitorio al dictamen del PEF referente al programa de La Escuela es Nuestra, que incluye recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, que los recursos incluyan los apoyos para los maestros que imparten actividades académicas. (Morena)

8-Se reetiquetaron 330 millones de pesos de la Secretaría de Salud que pasarán a la Secretaría de Bienestar para la atención de mujeres víctimas de la violencia. (Morena)

9. Se integró el artículo Décimo Noveno Transitorio al dictamen del PEF a fin de que no se autorice a los ejecutores de gasto el pago de seguros de separación individualizada que no den cumplimiento estricto a las condiciones dispuestas de la Fracción Cuarta del párrafo segundo del Artículo 127 de Constitución. (Morena)

Al concluir el desahogo de todas las reservas, algunos diputados hicieron uso de la voz para dar conclusiones sobre el PEF aprobado para 2021.

El diputado de Morena, Rubén Cayetano, comentó que “cuando llegué aquí en el 2018, durante el mes de diciembre llegaron a mi oficina decenas de arcones navideños, maletas con carne congelada, botellas de vino, etcétera, todo lo regresé, incluso por oficio, tengo constancia, provenían de gobernadores, presidentes municipales y hasta empresas, y dizque organizaciones sociales acostumbrados a que aquí estaba el reparto del dinero del pueblo, nos querían 'maicear'. Ahora ya no llegó ninguna dádiva porque ya no hay moches. Quienes aprobaban el presupuesto eran hombres de negocios y no representantes populares, eso se acabó”.

Margarita García, diputada del Partido del Trabajo, afirmó que la oposición rechazó este PEF 2021 “porque saben que se acabaron los moches, saben que se acabó esa robadera en la que estaban mal acostumbrados. Les pido a todos que no sigan sorprendiendo al pueblo de México, corruptos son, se les acabaron los moches y las maletas de dinero que repartían durante mucho tiempo”.

El diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba, acusó que a pesar del Presupuesto avalado esta madrugada, “lo que es más preocupante es que la salud de los mexicanos se va a seguir viendo afectada. Antes de que acabe noviembre llegaremos a 100 mil muertos por COVID-19, en diciembre a 120 mil muertos, el doble de lo catastrófico”.

Gustavo Calleja, diputado de Morena, señaló que “con este Presupuesto se avanzará en programas sociales, con este Presupuesto se reconoce el esfuerzo de los trabajadores, se fortalecen los programas de la Escuela es Nuestra, de Jóvenes Construyendo el Futuro, de Adultos Mayores, se acabaron los moches, los privilegios y la corrupción, ahora el Presupuesto está en beneficio del pueblo, por eso es un honor estar con Obrador”.

