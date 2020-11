Diputados aprueban en comisión el Presupuesto de Egresos 2021

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año fiscal 2021.

El dictamen del PEF 2021 fue aprobado con mínimos cambios al proyecto que les presentó la Secretaría de Hacienda, y solo con los recortes que Morena y sus aliados aplicaron al Poder Judicial, INE, INAI, Tribunal Electoral, entre otros.

Con 34 votos a favor, 15 en contra y cero abstenciones, el dictamen fue avalado gracias a los votos de Morena, PT, PES y PVEM; la posición en contra fue del PAN, PRI, PRD, MC y un diputado sin partido.

El documento se turnó al Pleno donde se debatirá y votará desde este mismo martes y la discusión se prolongará hasta el jueves, con una larga lista de reservas de modificación al dictamen.

El dictamen contempla un gasto público total de 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos para el siguiente año, monto que es el mismo que envió en el Paquete Económico la Secretaría de Hacienda, y propone recortes y reasignaciones por 2 mil 407 millones 400 mil pesos, que se destinarán a los programas de Pensión para Adultos Mayores y Pensión para Personas con Discapacidad.

Se proponen recortes al gasto del Poder Judicial por mil 130 millones de pesos; al INE una disminución de 870 millones de pesos; al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un recorte de 195 millones; a la SEP una reducción presupuestal de 200 millones de pesos; al Congreso una baja en su presupuesto de 100 millones de pesos; a la Fiscalía General, 71 millones de pesos menos, entre otros.

Ante las críticas de la oposición, el diputado Pablo Gómez, de Morena, defendió que el Presupuesto 2021 aumenta en 5.3 por ciento la inversión pública con respecto al 2020, y que el gasto corriente disminuye, en términos reales. Pidió al PRI y al PAN que “no nos recomienden seguir sus pasos en sus gobiernos porque no lo vamos a hacer”.

“Ustedes no son capaces de admitir los aciertos del nuevo gobierno ni tampoco son capaces de admitir sus errores que dejaron a este país en las ruinas; siguen con sus propuestas de políticas públicas de una clase dorada, sus argumentos son ridículos”, reclamó. Insistió en que a los gobernadores “no se les quita nada”.

Marco Antonio Andrade, de Morena, recordó a los diputados del PRI que dejaron los fraudes y despilfarros de la Estafa Maestra, los cuales hicieron un gran daño al país.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles sostuvo que apoyan el proyecto de presupuesto del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque va en atención a los más pobres y a programas sociales, y rechazó los reclamos de los gobernadores por más dinero para su estados, al criticar que los mandatarios aliancistas de oposición son solo “gobernadores separatistas, golpistas, con una posición politiquera”, porque algunos hasta recibirán más recursos que en 2020, sostuvo.

Del PAN, Sonia Rocha recriminó que “seguimos mintiéndole a la gente porque este presupuesto no le sirve de nada, no le estamos ayudando en nada. Los recortes al gasto ´con machete´ a los órganos autónomos solo reflejan que el gobierno ya no tiene recursos, ya se gastó todo y busca de donde sea, como de los fideicomisos”, dijo.

Criticó que “somos sólo una Comisión de Presupuesto de parapeto, estamos sólo para recibir y no para hacer cambios” y aclaró que con las reasignaciones de 2 mil 400 millones “unos ganan y otros pierden; gana la Secretaría del Bienestar y pierde del Poder judicial”.

Por el PRI, el diputado Fernando Galindo argumentó que las modificaciones que se proponen “son marginales y sólo tienen el objetivo de mermar la capacidad de los poderes autónomos, como el Poder Judicial y el INE”.

Reclamó que el presupuesto tiene las mismas características del proyecto original del Ejecutivo, “no se revisa, no se modifica ni se escucha a los actores del parlamento abierto”. El presupuesto no especifica los recursos para la compra de la vacuna, no fomenta la reactivación económica y sí elimina recursos a estancias infantiles, al combate al cáncer, apoyos a empresas frente a la crisis, a seguridad pública en estados y municipios, dijo.

“Políticas públicas sin presupuesto es demagogia”, sostuvo el legislador, quien fue subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda con Luis Videgaray, durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Antonio Ortega, del PRD, expuso que “este presupuesto no significa nada, es inercial, no hay un solo indicador que no demuestre el deterioro del país y sólo van a entregar un país hecho pedazos”.

