Diputados aprueban en Comisión el dictamen que reduce carga fiscal a Pemex; va a Pleno

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde el dictamen de la Ley de Hidrocarburos el cual consiste en reducir la carga fiscal a Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de liberar mayores recursos a la empresa para que los destine a inversión, producción, exploración y extracción.

Con 18 votos a favor y 6 en contra, los diputados aprobaron el dictamen que reforma el artículo 39 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, a fin de que la tasa del Derecho por Utilidad Compartida que paga Pemex pase de 65 por ciento, de conformidad con la legislación vigente, a 58 por ciento en 2020 y a 54 por ciento en 2021.

Es de mencionar que, a raíz de la Reforma Energética de 2013, el Ejecutivo Federal otorga exclusivamente a un Asignatario el derecho para realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en un Área de Asignación; sólo pueden ser asignatarios Pemex o cualquier otra empresa productiva del Estado.

“La Comisión coincide con la medida de liberar recursos a la empresa productiva del Estado para la inversión en exploración y extracción, lo cual le permitirá reponer sus reservas e impulsar su producción de petróleo.

Asimismo, considera pertinente que la aplicación gradual de la medida citada le permitirá generar los espacios fiscales para mantener finanzas públicas sanas, suscribe el dictamen.

En el dictamen también se aprobó establecer las fechas en que estará obligado a pagar mensualmente los derechos de exploración y extracción de hidrocarburos; y contemplar la figura de compensación contra los pagos posteriores del propio impuesto a su cargo.

Marco Andrade Andrade, diputado del PVEM, votó a favor del dictamen y resaltó que la reducción del DUC dará a Pemex recursos por alrededor de 38 mil millones de pesos, “Pemex se vio disminuida en sus finanzas y se propone esta modificación para su fortalecimiento”.

El diputado del PRI, Fernando Galindo, votó en contra y criticó que, si bien hay con consenso en cuanto a impulsar a Pemex, en el dictamen “no hay certidumbre sobre los proyectos de inversión de Pemex, se menciona la intención de dar recursos a la Refinería de Dos Bocas pero ese proyecto no cuenta con registro en la cartera de proyectos de Hacienda ni con estudios de viabilidad ni costo beneficio”.

Consideró que la reducción del DUC va a implicar que se liberen recursos, por ello, dijo que es necesario definir los proyectos con rentabilidad económica en que se van a invertir esos recursos.

En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, votó en contra y cuestionó que reducir el DUC de 65 hasta 54 por ciento implicará reducir ingresos a los estados a través del Fondo General de Participaciones.

“En el impuesto de extracción hay una porción de este ingreso que es parte del Fondo General de Participaciones.

Esto se toma por parte unilateral y no hay una consulta a las entidades federativas, no deja de ser una medida unilateral que va a afectar un fondo general que va a las 32 entidades. No creemos que este fortalecimiento deba darse con afectación a los ingresos de las entidades federativas”, sostuvo.