Diputada de Morena dice que Hacienda da apoyos fiscales 'de papel' a sector pesquero

Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, diputada federal de Morena por Colima, dio a conocer que la Secretaría de Hacienda entrega apoyos fiscales 'de papel', virtuales y con tarjetas que no están activadas al sector pesquero.

Como secretaria de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, la legisladora informó que recibió una denuncia formal de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canapesca), que indica, además de los apoyos de 'papel', que es “inoperante” también el Padrón de Diésel Marino y que Hacienda niega al sector la posibilidad de acceder al estímulo y a todo programa de apoyo social.

En un comunicado, la diputada indicó que el presidente de la Canapesca, Humberto Becerra Batista, pidió por escrito el apoyo tanto de la legisladora como del director general de Planeación, Programación y Evaluación de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), Bernardino Muñoz Reséndiz, para que les ayuden a acceder verdaderamente a los apoyos prometidos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que Humberto Becerra Batista, ante la publicación este 30 de marzo del acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales a gasolina y diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de abril de 2020, publicado por la Secretaría de Hacienda, denunció que “se trata solo de apoyos virtuales, solo en papel porque la Conapesca y la Secretaría de Agricultura no han activado las tarjetas”.

Becerra Batista señaló, en el comunicado de la diputada federal, que el mecanismo para que el sector pesquero y acuícola pueda acceder al incentivo para adquisición de los energéticos es mediante el Padrón de Diésel Marino que opera la Conapesca, el cual por cuestiones administrativas y de gestión del propio padrón, es inoperante y en la práctica se niega al sector la posibilidad de acceder al estímulo de Hacienda.

En el escrito a Conapesca pide que se informe el mecanismo y procedimiento que se instrumentará para que el sector pueda acceder al estímulo anunciado y la fecha en la que los productores podrán hacer efectivo el apoyo.

“La realidad es que a la mayoría de pescadores no se les entregó esta tarjeta y los que las tienen no están activadas, por lo que muchos no pueden acceder a ese beneficio; ya tienen cuatro meses sin estar activas las tarjetas”, agregó.

La diputada informó también que, por separado, dirigentes de sociedades cooperativas de producción pesquera comentaron que estos estímulos fiscales son parciales, pues “es muy selectivo el grupo de cooperativas que tiene ese estímulo”.

En relación con las tarjetas, apuntan que están condicionadas únicamente para quienes tienen permisos de pesca y que “a muchos se las retiraron y a otros, como es mi caso, nos dejaron sin permisos en los trámites de renovación y por lo tanto nos quedamos sin acceso a ningún programa”.

Dijeron que en estos días de contingencia sanitaria por el coronavirus el problema se complica, pues algunos, como el buzo pescador de Puerto Peñasco, Ernesto Gastelum, señalan sobre el incentivo que “a mí no me beneficia, no tengo tarjeta y tampoco estoy saliendo a pescar frecuentemente porque no tengo comprador”.

Explicó la diputada que la tarjeta del energético es un instrumento que se creó para dotarles de beneficios en el precio a ciertos volúmenes de combustible, de acuerdo a la capacidad del motor de las embarcaciones y el consumo, de tal forma que la tarjeta se recarga con el litraje que se consumirá en la temporada de pesca.

En teoría, dijo, la Conapesca las recarga y el usuario ya puede ir con el distribuidor para que le otorgue el beneficio que otorga Hacienda, pero no todos reúnen los requisitos y no todos tienen las tarjetas.

Este subsidio se viene publicando desde el año pasado y aplica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para el mes de abril, el porcentaje de estímulo al sector pesquero en la gasolina menor a 91 octanos es del 40.40 por ciento, en tanto que en el diésel es del 45.96 por ciento, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo.

La legisladora ofreció que, en atención a las demandas de integrantes del sector pesquero y acuícola que piden la intervención legislativa para solucionar esta situación, buscará de inmediato la interlocución con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manual Villalobos Arámbula, así como con el titular de la Conapesca, Raúl Elenes Angulo.