‘Dijeron que no sería directiva’: Luz María Gutiérrez, CEO de G500

La primera vez que Luz María Gutiérrez quiso acceder a un puesto directivo le dijeron que no porque todos los directivos de la compañía para la que trabajaba en ese tiempo eran hombres catalanes.

Hoy, la contadora pública por la UNAM dirige G500, una de las principales compañías de ventas de combustibles en el país.

“Me dijeron: ‘sí, eres la mejor, pero aquí son directores generales hombres y catalanes, y ni una otra cosa, ni otra’. Yo tenía la oportunidad de seguir ahí, pero no era el mejor lugar para trabajar porque yo sí podía ejercer la libertad para quedarme ahí, en una posición cómoda, o realmente moverme a un lugar donde me valoraran y desarrollar la carrera que estaba esperando. Me moví”, explicó.

Tras su salida de la compañía, Luz María consiguió puestos directivos en más de una compañía: fue CEO de Controladora Milano, y en 2013 se convirtió en la responsable del lanzamiento de las gasolineras Petro-7, donde comenzó su carrera dentro del sector de hidrocarburos.

“Cuando eres mujer tienes que demostrar (tus habilidades) todos los días y ver cuáles son tus puntos fuertes para potenciarlos”, dijo.

Como CEO de G500 ha logrado que la compañía venda 6.4 millones de litros de gasolinas diarios, abastecer 350 estaciones de servicio y convertir 450 puntos de venta a la marca.

“Nos falta dar oportunidades genuinamente para las mujeres, si en igualdad de circunstancias tienes dos candidatos, que te la juegues con una mujer. Creo que debemos que quitar la discriminación”, dijo.