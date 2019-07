¿Diferencias entre Urzúa y el SAT? 'De estilo', responde Margarita Ríos-Farjat

Mérida.- La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, admitió que con Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tuvo diferencias "de estilo", pero evitó dar mayores detalles sobre el tipo de discrepancias que ocurrieron con el exfuncionario.

Ríos-Farjat, al término de su intervención en el LXXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales, respondió a una pregunta sobre qué tipo de diferencias tuvo con Urzúa y dijo: "de estilo".

La funcionaria no abundó en los motivos de la renuncia que Urzúa manifestó en su carta pública, por lo que prefirió mantenerse sin dar mayores comentarios.

"No me gusta contribuir nunca a las elucubraciones, me gusta mantener un papel serio, les agradezco mucho", afirmó la jefa del SAT.

También se le preguntó sobre si se "militarizarán" las aduanas como trascendió en algunos medios, a lo que contestó que "no, de ninguna manera".

Ríos-Farjat aseguró que "cada quien es libre de creer en las especulaciones y nosotros hemos sido constantemente abiertos y expresivos de hacia dónde va SAT y aduanas, y siempre manifestamos un agradecimiento a las fuerzas de seguridad nacional, pero de ahí a crearse una fantasía de cosas ¡híjole!" .