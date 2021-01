¿Barril sin fondo? Deuda, el riesgo que persigue a Pemex

Pese a que es una empresa técnicamente quebrada, Pemex aún no cuenta con algún tipo de proyecto para financiar su deuda, que superaba los 110 mil millones de dólares al tercer trimestre de 2020, colocándola como la petrolera más endeudada del mundo.

De acuerdo con Carlos González, director de análisis económico de Monex, Pemex está en riesgo desde que las calificadoras determinaron que sus bonos son chatarra. Sin embargo, planteó que al estar apoyada por el gobierno, aún puede realizar operaciones en bolsa que la ayuden a financiarse.

“La empresa está quebrada técnicamente. Lo único que la hace viable es el apoyo implícito por parte del gobierno de no dejarla quebrar. La empresa ha seguido ‘pateando’ la deuda, los mercados le han asignado un precio de empresa quebrada, las calificadoras determinan que sus bonos son chatarra, pero es una empresa apoyada por el gobierno, por lo cual aún puede salir a los mercados”, declaró González.

Sin embargo, el especialista advirtió que si la deuda de Pemex la asume el gobierno, impactaría las finanzas públicas y generaría una baja en la calificación del riesgo soberano.

Banxico al rescate

Otros especialistas señalan que Pemex tiene varias vías para sobrevivir. Por un lado, que el gobierno asuma la deuda de la empresa y le inyecte capital con remanentes del Banco de México (Banxico) por 300 mil millones de pesos.

Los remanentes son dinero que se genera de las reservas, como resultado de una plusvalía cuando hay devaluación, pero no son como tal las reservas del banco central.

Sin embargo, “si no haces cambios fiscales y no le das recursos para que haya exploración y producción de crudo, que es donde está lo verdaderamente rentable, en el petróleo crudo, no llegas a nada, es un barril sin fondo”, coincidió Ernesto O’Farrill, presidente de la consultoría Bursamétrica.

A su vez, otros analistas pusieron sobre la mesa una tercera alternativa, que consiste en crear un programa de emisión de Petrobonos de hasta 10 mil millones de dólares etiquetando los recursos para exploración y producción asignados a la petrolera nacional, y que tan solo para este año ascendieron a 298 mil millones de pesos.

Finalmente, y de acuerdo con O’Farrill, la última alternativa sería separar los negocios de la petrolera entre los que son rentables y aquellos que no lo son.

“Sobre el grupo rentable, hacer un nuevo plan de negocios con una buena gerencia. Lo que permitiría que Pemex salga a bolsa a emitir capital”, comentó; el otro grupo lo conformarían las contingencias de pensiones y las refinerías, áreas para las que habría que buscarles alternativas de financiamiento.

Susana Cazorla, socia en SICEnrgy, destacó que el gobierno debiera enfocarse en alternativas para dar rentabilidad a Pemex, pues “en lugar de enfocarse en lo que le da más rentabilidad, se concentran en actividades como la refinación, donde pierde dinero”, dijo.

