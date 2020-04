Detectan filtro del SAT que no permite precargar comprobantes de primas de gastos médicos

Si adquiriste un seguro de gastos médicos mayores, recuerda que las primas son deducibles, pero en tu declaración anual las debes aplicar dentro del tipo de deducción 'primas de seguros de gastos médicos' y no como un gasto de ese tipo.

Sin embargo, Seguros Monterrey New York Life avisó a sus asegurados en México que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene un filtro incorrecto que no permite precargar los comprobantes fiscales de esas primas para la declaración anual de las personas físicas cuando no se especifica que se trata de gastos médicos.

Y es que la aseguradora, que está dentro de las más grandes del país en pólizas de seguros médicos, emite sus comprobantes fiscales como primas de seguros sin especificar que son de gastos médicos.

“Ante esta situación, el SAT se comprometió a actualizar su portal y precargar los comprobantes de la prima en la declaración a partir del martes 7 de abril, pero en caso de que se presente alguna dificultad al cargar tus comprobantes, los asegurados podrán realizar esta acción manualmente y hacer los deducibles en su declaración anual sin contratiempos”, garantizó la aseguradora.

Así podrás solicitar la devolución de tus impuestos en tu declaración anual para personas físicas del siguiente ejercicio.

En estos tiempos de contingencia sanitaria, hay gastos médicos que se pueden deducir como honorarios médicos: dentista, tratamientos y consultas; servicios de psicología y nutrición; gastos médicos por incapacidad o discapacidad, y gastos hospitalarios.

También puedes deducir medicinas incluidas en facturas de hospitales (que se incluyan en comprobantes de hospitales, no en comprobantes de farmacias); análisis clínicos; estudios de laboratorio; compra o alquiler de aparatos para rehabilitación; honorarios a enfermeras, entre otros.