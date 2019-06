Demócratas de EU comienzan el 'camino' hacia la votación del T-MEC

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos planean este miércoles reunirse por primera vez para discutir los cambios que desean en el nuevo acuerdo comercial T-MEC, lo que quitará obstáculos del camino para una votación que tendrá lugar a fines de este año.

Un grupo de trabajo de nueve miembros discutirá las posibles revisiones que se propondrán al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo el presidente del subcomité de métodos y recursos de comercio, Earl Blumenauer, quien es un demócrata de Oregón.

Lighthizer dijo este miércoles que está dispuesto a trabajar con los demócratas "más pronto que tarde" para resolver las diferencias sobre el tratado comercial.

Las preocupaciones de los demócratas incluyen disposiciones relativas a la mano de obra, el medio ambiente, los productos farmacéuticos y los mecanismos generales de aplicación.

Blumenauer, uno de los principales negociadores del precio de los medicamentos, dijo que quiere elegir uno de los cuatro temas anteriores y "eliminarlo", e ir de esa forma uno por uno.

"Mi objetivo es que en algún momento las personas sientan que se han abordado estos cuatro elementos", dijo Blumenauer. "Si son perfectos, eso no lo sé".

El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que se pretendía modernizar pero no cambiar fundamentalmente del TLCAN de 1994, es la principal prioridad legislativa de la administración Trump este año. Las conversaciones sobre el acuerdo se han acelerado este mes desde que el presidente de EU decidió no imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas debido a problemas de inmigración no relacionados.