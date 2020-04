López Obrador descarta que decreto de EU que suspende inmigración paralice actividad económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó este jueves que con la decisión de Estados Unidos no se paraliza la actividad comercial, debido a que los países se necesitan mutuamente.

"Acerca de la política migratoria de Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica, comercial, y que no va a haber limitaciones para los trabajadores agrícolas migrantes. Nos necesitamos mutuamente, ya no se podría cerrar la frontera por completo, porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera", comentó durante su conferencia de prensa matutina.

Señaló que para que EU inicie sus actividades económicas deben considerar también lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación.

"En su momento se va a llegar a un acuerdo cuando ellos abran, nosotros nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera, pero esto todavía no se decide" debido a la pandemia de COVID-19 y las afectaciones en México y EU, explicó.

El miércoles, Trump firmó un decreto que suspende temporalmente, durante un plazo de 60 días, la inmigración a Estados Unidos. Según la Casa Blanca, la medida permitirá que los estadounidenses desempleados a causa de la pandemia sean los primeros en la línea de empleos que abran en el mercado laboral.

Durante la pausa, que se prolongará por 60 días, la administración estadounidense continuará monitoreando el mercado laboral para enmendar o extender el decreto, si es necesario.