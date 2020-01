Lo único por lo que debe preocuparse AMLO con la firma del T-MEC es de no saber aprovecharlo: Seade

Luego de la firma del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá por el presidente estadounidense Donald Trump, de lo único que debe preocuparse el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador es de no saber aprovecharlo, consideró Jesús Seade.

El subsecretario para América del Norte indicó en entrevista para La Nota Dura, de El Financiero Bloomberg, que se trata de un acuerdo moderno, que beneficia a los tres países y que protege a trabajadores tanto de EU como de México.

“(AMLO) solo tiene que preocuparse de no saber aprovecharlo”, dijo. “De saber manejarlo, es como cuando transportas algo por un puente, debes manejarlo, y eso implica políticas internas, hacendarias, financieras, agrícolas. Debemos saberlo aprovechar con gran activismo”, dijo.

Jesús Seade destacó que el actual tratado tiene una cláusula que establece que se revisará cada seis años, algo que el acuerdo anterior no tenía.

“En el TLCAN nunca hubo una revisión de nada. Si ves el TLCAN en 2020, no existía el comercio electrónico, por ejemplo. Entonces el nuevo tratado se va a revisar cada 6 años, debemos revisar las dificultades que surjan para ver cómo lo vamos a resolver y saber si tenemos que reconsiderar algo”, dijo.

Dijo que México se puso ‘rígido’ ante las demandas estadounidenses, sin la mentalidad de que EU es un país más poderoso.

“Exigimos rechazo a las ideas que no queríamos aceptar. Teníamos un Gobierno que apoyaba a la negociación, también a los partidos de oposición, el apoyo de los empresarios, y eso nos permitió decir ‘no señores, esto no lo acepto y si el tratado no sale en diciembre pues que no salga’, que se vaya a 2021, pero no lo aceptamos”, indicó.

Añadió que México y Estados Unidos van a trabajar en la defensa de sus trabajadores en el otro país y que existen compromisos laborales en ambas direcciones.

A las once de la mañana de este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevará un acto protocolario en la Casa Blanca para finalizar el proceso de ratificación del T-MEC, por lo que convocó a representantes gubernamentales y empresariales de México para ser testigos de la firma.