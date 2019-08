Dato del PIB muestra crecimiento marginal de la economía: Hacienda

Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció este miércoles que el crecimiento económico de México ha sido "marginal" en el segundo trimestre de 2019, pero que esto no significa que el país haya caído en recesión técnica, como lo pronosticaron diversas instituciones financieras.

"El segundo trimestre no tiene una caída, tiene un crecimiento menor, un crecimiento marginal de 0.1 por ciento y, por lo tanto, dado que había habido una caída de la serie desestacionalizada del PIB en el primer trimestre de -0.2 por ciento, no hay dos trimestres consecutivos (de crecimiento negativo), no hay una recesión", sostuvo.

De acuerdo con el estimado oportuno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la economía mexicana, impulsada por el sector terciario (los servicios), registró un crecimiento de 0.1 por ciento durante el segundo trimestre del año, con base en cifras ajustadas por estacionalidad.

El dato se dio luego de la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.2 por ciento en el primer trimestre del año, y alejó los ‘fantasmas’ de una recesión técnica, que según explicaciones de algunos analistas se hubiera consumado de haber ligado caídas.

Al respecto, Herrera admitió que el país vive una desaceleración económica; no obstante, descartó que en los próximos meses haya riesgos de crecimientos negativos, ya que se espera un mayor ejercicio del gasto y que se implementa el paquete de medidas para ayudar a la economía.

"Las acciones anunciadas para impulsar la economía van en el sentido correcto y no creemos que hay riesgos de entrar en una fase de crecimiento negativa en los próximos dos trimestres. De hecho, lo que estamos esperando es que vamos a tener un crecimiento positivo y probablemente muchísimo más dinámico en el segundo semestre de lo que vimos en el primer trimestre", sostuvo.

Herrera anunció el lunes una serie de acciones con valor de 485 mil millones de pesos con el objetivo de impulsar el crecimiento de México, entre las que se incluye el adelantar las licitaciones programadas para 2020, la creación de infraestructura con "proyectos de inversión sin impacto presupuestal" y apoyos a la inversión y al consumo.

En conferencia de prensa durante la presentación del Informe Trimestral de Finanzas Públicas al segundo trimestre, Herrera mantuvo el pronóstico de crecimiento para este año en un rango de 1.1-2.1 por ciento, por lo que será hasta el próximo 8 de septiembre cuando, de ser necesario, se hará un ajuste a la cifra en el Paquete Económico 2020.

"Los pronósticos de actividad económica son mitad ciencia y mitad arte, yo no voy a pasar juicios sobre ello, yo quiero pensar que la mayor parte de los analistas lo hacen con seriedad, algunos son más acertados que otros. Banco de México y Citibanamex lo que hacen es una encuesta de analistas y unos están por arriba y otros por abajo", expuso.

El titular de Hacienda aseguró que "siempre estamos ajustando los números, siempre hay algo nuevo que aparece en la economía, pero hay momentos muy específicos donde revisamos las cifras de manera importante. Una fue cuando presentamos los Precriterios Generales de Política Economía y otro es el momento en que tenemos que revisar todo, cuando presentemos el Paquete Económico, y eso será el 8 de septiembre", indicó.