Dan ‘banderazo’ a la primera APP del Gobierno de AMLO para modernización de caminos

Con el fin de desarrollar infraestructura e impulsar el gasto de inversión y la economía en 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio el banderazo de arranque a la Asociación Público Privada (APP) “Paquete Noreste”, el cual se convierte en el primer proyecto bajo ese esquema de financiamiento en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fuentes de Hacienda dijeron a El Financiero que se prevé que en enero de 2020 se lance la licitación pública internacional de la APP 'Modernización, Operación, Mantenimiento y Conservación de los Caminos y Puentes que integran el Paquete Noreste', en los estados de Tamaulipas y Nuevo León, con miras a que las obras inicien en junio del próximo año.

“Es el primer proyecto APP de varios más que se están revisando, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de Ley en cuanto a viabilidad técnica y financiera. Se trata además de un proyecto autofinanciable, no hay recursos presupuestales, en la licitación se verán los beneficios”, señalaron.

El contrato de APP consiste en el Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO) de los Caminos y Puentes Internacionales que integran el “Paquete Noreste”, en Nuevo León y Tamaulipas; tendrá un plazo total de 10 años contados a partir de la fecha de inicio, y será bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño.

“Normalmente el gobierno no es tan bueno dando mantenimiento a las carreteras, a veces se atiende una carretera cuando ya hay hoyos, en este esquema de APP el gobierno dice ‘quiero esta carretera a Punto’, entonces esa carretera MRO no tiene otra opción más que estar con servicio de primera, si no se tiene ese servicio no se le paga al concesionario”, explicó Hacienda.

El proyecto MRO abarca 348.634 km de las autopistas que integran el Paquete Noreste, que incluye los siguientes tramos: Cadereyta-Reynosa (132.015 km), Monterrey-Nuevo Laredo (123.100 km), Matamoros-Reynosa (44.040 km), Libramiento Sur II de Reynosa (43.540 km), Puente Internacional Reynosa-Pharr (5.129 km) y Puente Internacional Ignacio Zaragoza (0.810 km).

El Paquete Noreste engloba vías de comunicación de una región en la que transita la mayor parte de la carga comercial, ya que se trata de una conexión fronteriza principal con EU, por lo que es interés del gobierno tener en óptimas condiciones esas carreteras y puentes.

Hacienda explicó que las carreteras del Paquete Noreste pertenecen al título de concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que está a cargo de Banobras y tiene recursos no presupuestales por 50 mil millones de pesos para “desdoblamientos” carreteros.

El titular de Hacienda, Arturo Herrera, lanzó el 29 de julio de 2019 el Programa de Apoyo a la Economía con el objetivo de impulsar la inversión física y proyectos de infraestructura, el plan incluye a empresas que ya tenían una concesión de SCT pero que, con la opinión de Hacienda, se amplía la concesión para que el desarrollador privado haga inversiones adicionales.