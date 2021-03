¿Cuál es el camino que debe seguir el campo mexicano hacia la autosuficiencia? Esto dicen expertos

Para que México avance hacia la autosuficiencia alimentaria se necesita que todos los actores del sector agrícola se comprometan a hacer la diferencia, consideró este jueves Bram Govaerts, director de operaciones (COO, por sus siglas en inglés) del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CYMMYT)

Existe el potencial y hoy puede hacerse un compromiso junto con los productores y otros actores para replicar modelos que sirvan y ayuden a avanzar a una recuperación y evolución verde, indicó en su participación en el 'EF Meet Point: Transformación Agroalimentaria: el nuevo camino del campo mexicano'.

Javier González Franco, director general adjunto de Grupo Bimbo, recordó que uno de los principales objetivos de la compañía es la sustentabilidad.

"Tenemos que ser capaces, por el tamaño y dimensión que tenemos como panaderos más grandes del mundo, de influir no solo en nuestro país, también en otros países que producen trigo, trigo fuerte del panadero, del que utilizamos fundamentalmente. Es una responsabilidad que nos corresponde en esta materia en particular. Pero estoy seguro que otras empresas que son grandes tractoras de comercio o alimentación, todas tenemos la responsabilidad de acercarnos a estos productos sustentables e ir realmente transformando esta tierra a la que le queda poco tiempo si no lo hacemos", indicó.

La industria está consciente de todo esto, pero el punto es que esta también esté convencida de que se puede hacer algo más. "Lo importante es que ya hagamos influir nuestra huella de tal manera que podamos no solamente consumir los productos del campo de manera sustentable, sino realmente influir en el cambio de la naturaleza a nivel global", destacó.

Por otro lado, José Cacho, secretario del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y CEO de Minsa, manifestó que este camino está basado en tres elementos: el uso de la tecnología, la integración de las cadenas de valor y la integración de políticas públicas diferenciadas para cada sector.

"Creo que esto nos va a llevar a la inversión que se necesita en el campo para lograr la sustentabilidad alimentaria y económica, el crecimiento de la producción y la mejora en la vida de los pequeños, medianos y grandes agricultores del país", explicó.

¿Cómo hacer esto? Cacho consideró que se puede a partir de alianzas público-privadas, lo cual generará cambios a largo plazo en el país.

"Hay que entender que esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros. El que piense que se van a lograr los objetivos de inmediato, como mencionó el secretario Villalobos, se podría decepcionar. Creo que tenemos que tener conciencia que es un esfuerzo de largo plazo, nos vamos a enfrentar a muchos obstáculos pero tenemos la capacidad de superarlo a través de estas alianzas público privadas y de esta visión estratégica", declaró en el foro.

Desde el Gobierno federal, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), puntualizó que la disponibilidad de alimentos dan estabilidad social, por lo que es importante que la sociedad sepa que los alimentos vienen del trabajo diario de los y las campesinas, de los productores y toda la cadena del sector.

Si se cobra conciencia social de que los alimentos vienen de esta cadena y que quien pone el riesgo y está sujeto a los precios es el agricultor.

"En ese sentido, creo que hemos venido ganando la situación de México y el mundo nos debe llevar a crear conciencia de que sin alimentación no hay vida, y que la alimentación nace de la conservación de recursos naturales en alimentos y la forma en que lo hagamos cada vez más sustentable, estamos garantizando la alimentación de ahora y del futuro", aseguró en su participación.

En este mismo sentido, continuó, México debe seguir siendo ejemplo de producción, capacidad, reconocimiento social y ser consciente del papel que juega a nivel nacional y en "ligas mayores" en la producción de alimentos.

"Insisto, las crisis nos traen consigo oportunidades y esta es la oportunidad para la cultura alimentaria", concluyó.

