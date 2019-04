Crédito bancario crecerá menos este 2019: Citibanamex

El crédito bancario en México registrará un menor dinamismo en este 2019, ante la desaceleración en la actividad económica, afirmó Citibanamex.

Ernesto Torres Cantú, director general de Grupo Financiero Citibanamex, reconoció que algunos segmentos del financiamiento ya reflejan indicios de desaceleración, y debido a ello la demanda crediticia tendrá un crecimiento de entre 5 y 10 por ciento en este año, menor a la registrada en años anteriores.

“Hay menos demanda del crédito porque la gente tiene menos proyectos, no es porque los bancos no estemos prestando, se está pidiendo menos crédito, aun así el sistema tendrá un crecimiento sano, pero no tan alto como el año pasado, esto también porque la economía crecerá alrededor de 1.4 por ciento, y recordemos que hemos venido recortando a la baja la expectativa de crecimiento que se refleja también en la demanda de crédito”, explicó el directivo.

En conferencia de prensa para presentar los resultados financieros al primer trimestre, Torres Cantú informó que las utilidades del grupo sumaron siete mil 227 millones de pesos, lo que significó un aumento del 9.2 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, la cartera de crédito vigente avanzó apenas 1.1 por ciento a tasa anual, a 657 mil millones de pesos. El financiamiento a empresas subió 3.1 por ciento y al consumo 1.4 por ciento.

Arranca CoDi el 2 de mayo

Torres Cantú informó que el próximo 2 de mayo arrancará de manera formal la prueba piloto del Cobro Digital (CoDi), y en esta primera fase participarán empleados y amigos, y la finalidad es realizar transacciones o traspasos entre cada persona, ya que aún se encuentran en el detalle para que los negocios reciban esta forma de pago.

“En septiembre de este año estaremos ya listos y en operación, nuestra postura es que por ningún motivo se cobren comisiones en operaciones realizadas con CoDi”, dijo, ya que el objetivo es disminuir y eliminar en un futuro el uso del efectivo.