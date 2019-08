Crédito bancario al sector privado recupera fuerza en julio

El crédito bancario al sector privado registró un repunte de 4.7 por ciento anual durante julio, con lo que rompió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración, según el informe mensual de agregados monetarios y actividad financiera publicado este viernes por el Banco de México (Banxico).

Este tipo de créditos alcanzaron un crecimiento de 7 por ciento durante marzo, lo que representó su mayor nivel desde junio de 2018, aunque durante los tres meses consecuentes se observaron signos de debilidad, hasta alcanzar en junio, su nivel más bajo del año, con un 4.3 por ciento.

Analistas de Grupo Financiero Banorte consideraron que, aunque el dato de julio fue favorable, el crédito bancario mantendrá un crecimiento moderado, debido a la desaceleración en la actividad económica y al ritmo de creación de empleos.

“El crédito podría recuperar su dinamismo hacia cierre de año si se concretan tres factores, una recuperación gradual en la economía mexicana, menores niveles de inflación y una disminución en costos de financiamiento que podrían incentivar un mayor gasto y/o inversión, lo que detonaría una mayor demanda por crédito”, precisó.

De manera desagregada, el crédito al consumo aumentó 2.4 por ciento, su mayor nivel del año.

Por destino de crédito, se observó una expansión en el consumo vía tarjetas de crédito (1.6 por ciento anual), nómina (5 por ciento), bienes de consumo duradero (7.6 por ciento) y otro tipo de créditos (6.7 por ciento), aunque los créditos personales reflejaron una caída de 3 por ciento a tasa anual.

Los créditos hipotecarios avanzaron 6.7 por ciento, impulsados principalmente por el incremento de 8.2 por ciento que mostraron los créditos medio y residencial, ya que los enfocados en casas de interés social disminuyeron 8.6 por ciento.

Crédito empresarial aún no ‘despega’

El crédito a empresas aún se ubicó por debajo del máximo del año, ya que en marzo se alcanzó un avance de 9.1 por ciento, mientras que en julio, el crecimiento fue de 4.9 por ciento anual.

La minería, la construcción, el comercio, los transportes y otro tipo de servicios reflejaron una expansión en sus créditos, mientras que sectores como las ‘utilities’ y los servicios inmobiliarios registraron tasas negativas.

De acuerdo con un reporte de BBVA Research, una de las principales razones por la que se ha observado una disminución en el ritmo de crecimiento del crédito bancarios al sector privado es que se ha observado una desaceleración en el financiamiento a las empresas.

“Esto estaría reflejando el menor dinamismo de la actividad económica, además de la posibilidad de que las empresas de mayor tamaño estén empezando a dejar de sustituir sus fuentes de financiamiento del exterior a favor de fuentes internas”.

Los especialistas de BBVA consideraron que mientras no se observe una mejoría en el comportamiento de la inversión y que el proceso de desaceleración económica no se revierta, la demanda empresarial de financiamiento para apoyar nuevos proyectos de inversión no contará con un factor que impulse su expansión.