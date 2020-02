CRE busca limitar esquema de autoabasto de electricidad

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) pretende limitar la continuación del esquema de autoabasto, mediante al cual privados generan electricidad y la suministran a sus socios consumidores, principalmente industriales.

El regulador envió el jueves a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) un anteproyecto que pretende modificar las disposiciones que establecen los términos para solicitar la autorización para la modificación o transferencia de permisos de generación eléctrica o suministro eléctrico para los permisos de autoabasto.

Con ese cambio, la CRE pretende no permitir la inscripción de nuevos centros de carga. Es decir, las compañías que poseen una planta de generación eléctrica y funcionan mediante este esquema no podrán adherir más clientes a la cartera del proyecto.

“Lo que quiere hacer la CRE es limitar que puedan subir a nuevos centros de carga. Les dice: si no está en ningún plan de expansión que me presentaste antes de que saliera esto y si no está dentro de tu permiso, entonces no lo tomaré en cuenta”, explicó Bernardo Cortés, asociado sénior del despacho Dentons López Velarde.

Las plantas recién instaladas bajo este esquema, detalló Cortés, son las que más podrían ver limitado su modelo de negocio, pues podrían no tener asignada toda su capacidad de generación.

“En la medida en que no les permitas agregar nuevos clientes, pues sí podrías afectar su proyecto”, comentó.

“El fin último es ir dándole una 'muerte anunciada' a los autoabastos, algunos de ellos apenas van a terminar de construir”, coincidió Paul Sánchez, director de Ombudsman México.

La compañía IEnova ya señaló su desacuerdo con el anteproyecto de la CRE.

“Para los titulares de permisos de centrales de generación de autoabasto otorgados por la CRE, esta modificación implica la imposibilidad de entregar energía a nuevos socios autoabastecidos, con los consecuentes costos y pérdidas derivadas del incumplimiento de contratos y la imposibilidad de llevar a cabo planes de expansión”, dijo la empresa en un comentario en el portal de Conamer.

Previamente, explicaron los especialistas consultados, algunos miembros de la industria pidieron la emisión de esta regulación por considerar que los generadores de autoabasto competían en ventaja porque tenían bajos costos de transmisión.

“(Esta regulación) estableció condiciones de ventaja frente a otros permisionarios que compiten en el esquema de mercado previsto en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). En ese sentido, la regulación que se pretende modificar, lejos de crear incentivos que posibilitaran el desarrollo del mercado y promovieran la competencia y apertura del sector eléctrico, han rezagado y retrasado la implementación de los objetivos buscados con la LIE”, argumenta la CRE en el anteproyecto.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha acusado que el esquema de autoabasto le ha generado pérdidas, debido a que las compañías privadas utilizan la infraestructura de transmisión y distribución propiedad de la eléctrica nacional.

Este modelo regulado por la CRE ha provocado “cuantiosas pérdidas a la Empresa del Estado y propiciado competencia desleal en detrimento de la CFE”, dijo en junio pasado Adrián Olvera, director de CFE Generación V, durante una sesión del consejo de administración.

La CRE ha pedido que esta regulación sea exenta de la manifestación de impacto regulatorio.