Coparmex exige reglas claras en Padrón de Confianza Ciudadana para evitar que sea un control político

Son necesarias reglas claras que definan el alcance de la Ley de Confianza Ciudadana para evitar que esta se convierta en un mecanismo de control político, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Si bien intenta fomentar la inversión y el crecimiento de los negocios, a partir de que estos no sean extorsionados por inspectores o funcionarios corruptos, también es cierto que esta puede prestarse a ser utilizada como un mecanismo de control político”, señaló en un comunicado.

La Coparmex señala que la ley presentada esta mañana por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no aclara cuál será el procedimiento para las empresas que no quieran inscribirse en el registro, ya que rechazar ser parte de este padrón no significa que se esté incumpliendo alguna obligación.

Asimismo, no detalla qué otros beneficios podrán recibir las empresas, además de la suspensión de las inspecciones. La Secretaría de Economía será quien vigile a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), que definirá más adelante la reglas, bases, directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos o buenas prácticas.

“Consideramos que se deben de establecer beneficios y facilidades administrativas claras para que la Ley de Confianza Ciudadana funcione, además de que genere condiciones para crear un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios, creación de empleos y combate a la corrupción, y que ayude a construir un mejor país”, señala el sindicato patronal.

Reconoce y apoya el esfuerzo por restablecer los vínculos de confianza entre el gobierno y el sector privado, pero advierte que el Estado nunca puede renunciar a su función de vigilante de la legalidad, “las conductas que se aparten de la ley deben ser siempre sancionadas”.

El padrón de confianza es un registro propuesto por el Gobierno Federal para los ciudadanos y empresas, que sustituirá las revisiones que hacen los inspectores de las dependencias federales. Habrá un sorteo, llamado “análisis estratégico”, para determinar las personas elegidas que sí serán inspeccionadas. En caso de que la revisión haya sido satisfactoria y se haya verificado el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, recibirán un reconocimiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Ley de Confianza Ciudadana pretende fomentar la cultura de la legalidad y el cumplimiento de las obligaciones de los negocios, a partir de que estos se registren –de forma voluntaria- en dicho padrón, con el argumento de combatir la extorsión y corrupción.

Sin embargo, establece diversas excepciones: seguridad nacional, la seguridad de la población, la seguridad alimentaria, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal. Además de la salud humana, el medio ambiente, los recursos naturales, los derechos e intereses del consumidor, las relativas al sector financiero y a la materia de armas de fuego y explosivos, así como la protección contra riesgos sanitarios.