Contratos para extracción de petróleo van a revisión a fin de año, señala López Obrador

El Gobierno federal llevará a finales de este año una revisión de los contratos otorgados para la extracción de petróleo, explicó este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros vamos a hacer una evaluación a finales de este año de todos los contratos y estamos dando facilidades para que se invierta. Lo que nos importa es que se cumplan los compromisos, no apostamos a que no cumplan, a denunciarlos o quitarles el contrato (a los concesionarios)", remarcó.

El presidente enfatizó también que sería "un engaño" reanudar las subastas petroleras cuando no se tiene garantías de que habrá producción en el corto plazo.

"Si yo anuncio que se van a entregar más contratos para aguas profundas, aunque en los hechos, en la realidad, esto no signifique que va a haber producción en cinco, 10 o 15 años, puede ser que inversionistas o fondos de inversión se interesen, pero no es serio eso (...) Tenemos que evaluar si se está trabajando, lo que no queremos es entregar contratos solo con propósitos especulativos"", dijo.

López Obrador señaló que la prioridad de su administración seguirá siendo la explotación en aguas someras y en tierra pues es donde es más fácil y barato extraer el petróleo.

"No estoy descartando la posibilidad de explotar en aguas profundas, pero solo que para nuestro Gobierno, nuestra prioridad está en los campos del sur-sureste", agregó.