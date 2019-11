Conservadores son capaces de todo: AMLO sobre ataque cibernético a Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó este miércoles que las operaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex) se desarrollan con normalidad, esto después de un ataque cibernético en su contra.

"¿El ataque viene de los conservadores? ", se le preguntó al mandatario en su conferencia de prensa.

"No sabemos, pero pues son capaces de todo", respondió.

López Obrador dijo que el ataque no fue tan grave y descartó alteraciones en la forma de operar de la petrolera.

"Además no logran nada porque se está trabajando y si hay delitos se persiguen, se castigan a los responsables, pero es parte de los obstáculos que tenemos que enfrentar, pero no hay problemas mayores", señaló.

El 8 de noviembre, la empresa productiva del estado registró un ataque cibernético, alrededor de las 19:00 horas.

La incursión afectó el portal de logística de la compañía, lo que provocó que los empresarios no pudieran realizar sus pedidos para el fin de semana y que las terminales de almacenamiento y distribución (TAD) no funcionaran el 9 de noviembre.

Los empleados de estos centros no pudieron ingresar el lunes al sistema informático de logística, aunque el despacho de combustibles se realizó de manera regular, declararon trabajadores de la empresa.

A esto se refirió Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien el lunes descartó un posible desabasto de hidrocarburos.

"Me preguntan sobre un 'supuesto desabasto de gasolina' ... NEGATIVO, les informo que hay suficiente combustible en el país y distribución adecuada en todas las regiones. Debemos actuar con orden y responsabilidad , no hagan caso a mensajes 'no oficiales'. ¡SÍ HAY GASOLINA!", publicó en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, Bloomberg informó el martes que el ataque había afectado los sistemas de facturación de la petrolera, por lo que las facturas estaban siendo hechas a mano.

Esta situación podría afectar el pago para personal y proveedores de Pemex, y obstaculizar las operaciones de la cadena de suministro, comentaron personas quienes pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar con la prensa sobre el tema.

Con información de Diana Nava