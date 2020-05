Consar propone crear un instituto de pensiones autónomo que garantice recursos financieros

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) porpuso crear un Instituto Nacional de Pensiones con plena autonomía y que garantice recursos financieros, ante la fragmentación y opacidad que existe entre los tres mil sistemas de pensiones en México.

"Valdría la pena considerar la creación de un Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía de criterio y administrativa, el cual podría estar dirigido por un comité de expertos que, con una visión integral de mediano y largo plazos, busque la homologación de los diversos sistemas de pensionarios del país y que garantice su sustentabilidad financiera", dijo este jueves Abraham Vela Dib, titular de la Consar.

De acuerdo con la autoridad, existen cerca de tres mil sistemas de pensiones en México. Aproximadamente 2 mil 500 son esquemas privados, en los que algunas empresas crean un esquema o fondo de ahorro para el retiro para sus empleados.

El resto comprende algunos esquemas o sistemas públicos a nivel federal o subnacional (estados y municipios), así como los de las universidades públicas.

“Hoy en día, los fondos de pensiones en casi todos los estados y municipios, empresas productivas federales o subnacionales y las universidades públicas del país, ya sea que sus esquemas de pensiones sean similares al antiguo régimen o incluso hayan migrado a un régimen de cuentas individuales, están técnicamente quebrados.

“La principal razón es que los ahorros de los afiliados a estos sistemas no se destinaron para los fines para los que fueron captados. México padece las consecuencias de estos sistemas pensionarios que no son financieramente viables, que no están bien administrados, que no son transparentes y donde no hay una clara rendición de cuentas”, sentenció la Consar.

Así, la Comisión considera que es necesario entrarle al análisis y solución de estos fondos de estados, municipios y universidades públicas que están quebrados, y el sistema SAR-IMSS acotado en su alcance que ofrecerá retiros insuficientes.