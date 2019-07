Congresistas de EU viajarán a México esta semana para discutir sobre el T-MEC

Un grupo de congresistas estadounidenses, en su mayoría demócratas, realizarán una visita a México para tener encuentros con funcionarios mexicanos en aras de evaluar los avances en los procesos de implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia laboral y algunos potenciales cambios que buscarían realizar.

“Principalmente están tratando de que sea bipartidista (...) Lo que creemos es que vienen un poco a sentir de cerca cómo van los procesos de implementación, especialmente en los temas laborales. Como no es ninguna sorpresa, hay temas que los demócratas están revisando de cerca para poder dar su apoyo a la parte de aprobación del T-MEC”, dijo este lunes en entrevista Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial.

Los tópicos relativos al acuerdo comercial que están sobre la mesa y que la facción demócrata en la Cámara de Representantes busca cambiar son algunas disposiciones de lo establecido en propiedad intelectual para el sector farmacéutico; tópicos del sector medioambiental; y la obligatoriedad de la ejecución de lo negociado en materia laboral

En el tema de obligatoriedad, Kalach indicó que hace unos días trascendió que existía la intención de proponer que el capítulo de solución de controversias aplicara de manera parcial, es decir, solo para resolver algunos temas.

“En Washington aclaramos que ese no es el caso y no aceptará el sector privado, de ninguna manera, una solución parcial al tema de solución de controversias (...) Es un tema que es una línea roja que no estamos dispuestos a pasar. Un capítulo de resolución de controversias parcial es el equivalente a perder toda la amalgama jurídica del tratado”, expuso el empresario.

La solución más práctica para aplicar la obligatoriedad a los temas laborales en México y que, por otro lado, el país también pueda realizar controversias en temas comerciales como en el arancel al jitomate, sería modificar el capítulo de solución de controversias una vez que se haya ratificado el acuerdo.

“Para que nos puedan hacer obligatorio el tema laboral tienen que tener la capacidad de llevarnos a un panel si fallamos en el tema laboral. Para que eso sea obligatorio, la mejor forma de hacerlo es pasar el tratado y hacer que el capítulo de solución de controversias funcione (...) Ese mismo capítulo nos permitirá hacer controversias en temas comerciales como puede ser el tomate”, puntualizó.

Más allá de todos los temas del acuerdo comercial trilateral, destacó Kalach, los funcionarios estadounidenses también tienen otros tópicos en la agenda que discutirán con sus contrapartes mexicanas.

“Traen algunos otros temas que nos son T-MEC, pero me parece importante mencionar que traen del tema del respeto a los contratos, el tema de los ductos, los contratos de energía que son importante para sus empresas, esos son los temas que traen en la agenda, y obviamente migración (...) Sé que van a venir cómo va el tema y cómo van los procesos y qué es lo que estamos haciendo con los compromisos que se hicieron con la administración Trump”, mencionó.