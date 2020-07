Condicionan a Bimbo la compra de planta en España

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano regulador de competencia en España, autorizó a Bimbo la compra a Mercadona por la planta de Paterna de Ceralto Siro Foods.

La operación, que se anunció en octubre de 2019, tendrá como condiciones que Bimbo debe eliminar cualquier vinculación, desde la planta de Paterna, entre sus productos y la marca blanca de Mercadona, ‘Hacendado’.

Además de que durante un periodo preestablecido, el cual no fue revelado, no podrán iniciar innovaciones o nuevas alianzas entre ambas empresas; y durante un periodo más amplio, que tampoco fue revelado, las compañías no podrán designarse como fabricantes prioritarios en productos adicionales de panificación.

“Con estos compromisos se persigue eliminar cualquier potencial vinculación, ya sea contractual o de facto, identificada entre los productos de la categoría de panificación con marcas propiedad de Bimbo y el suministro a Mercadona de pan envasado para su marca blanca; así como eliminar cualquier duda sobre una potencial consideración de Bimbo como fabricante prioritario para el desarrollo de productos adicionales a los pactados de la categoría de panificación con marca blanca”, notificó la CNMC en un comunicado emitido el 12 de julio de este año.

Al cierre de este texto Bimbo no confirmó a El Financiero si realizará la transacción.

De acatar las condiciones, la planta de Paterna se sumará a las 197 plantas con las que cuenta Bimbo, y más de mil 700 centros de ventas estratégicamente localizados en 33 países de América, Europa, Asia y África.

"Dicha operación va en línea con la estrategia del Grupo Cerealto Siro Foods, la cual se enfoca en dejar el negocio de pan y especializarse en la elaboración de galletas, pasta, cereales y otros alimentos similares”, agregó Monex en un documento.

El monto de la operación no fue revelado por Bimbo; sin embargo, al cierre del primer trimestre de este 2020 reportó contar con un flujo libre de caja por dos mil 664 millones de pesos.

La última transacción que realizó la empresa de Servitje fue en febrero pasado, por el 51 por ciento de Food Town, el proveedor exclusivo de bollos y franquiciatario de McDonald’s en Kazajistán.