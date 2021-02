¿Cómo puedes ahorrar luz? Esto dice la Secretaría de Energía

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, comentó el miércoles que la población puede ahorrar energía tras los apagones registrados en el norte del país.

Al ser cuestionada sobre qué podrían hacer los capitalinos y el público en general, la funcionaria destacó que se ha hecho el llamado a la población a usar de manera eficiente la electricidad.

"Este ahorro eficiente es, si no estamos ocupando una habitación no tener las luces prendidas, si tenemos un equipo conectado y no lo estamos utilizando, pues desconectarlo, y hacer el uso eficiente de la energía", apuntó en una conferencia junto a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Más tarde el mismo miércoles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico se restableció al 100 por ciento a los usuarios de la compañía que se vieron afectados por los cortes programados y apagones en el norte del país, los cuales afectaron principalmente a Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Chihuahua.

