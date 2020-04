¿Cómo califican ahora que no hay normalidad?: López Obrador a agencias

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este miércoles que las agencias calificadoras emitan pronósticos de crecimiento en un momento en el que no hay normalidad.

"Cómo en estos momentos de inestabilidad, que no hay normalidad económica, financiera, productiva, no existe normalidad, ¿cómo califican ahora? ¿Por qué no esperar? Mejor dicho, ¿cómo descalifican ahora? Porque no solo es el caso de México, es en general", apuntó el presidente.

El comentario ocurre luego de que el martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la economía de México se contraerá 6.6 por ciento este año debido a la pandemia del COVID-19.

El mandatario federal señaló que era mejor esperar y actuar con mucha responsabilidad, y esto incluye a los pronósticos de las calificadoras, dijo.

"Hay que esperar y tener confianza. Y depende mucho de la capacidad productiva de los países, depende mucho del manejo de las finanzas. Si hay un manejo de finanzas públicas sanas, si no hay endeudamiento, si no se deprecia mucho la moneda, son otras condiciones, y además hay otros factores", añadió.