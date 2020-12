¿Cómo afecta el cambio climático al desarrollo de tecnologías de energías limpias?

El desarrollo de energías renovables es vital para México y el mundo pero, ¿qué pasa cuando el cambio climático está presente en todo el planeta?

Sharon Zaga, presidenta y directora del Museo Memoria y Tolerancia, explicó en el EF MEET POINT Energías renovables: el camino limpio a la recuperación, las consecuencias al respecto.

"Creo que muchas veces nos desconectamos de la realidad y decimos que son fenómenos naturales, pero no lo son. Son naturales pero no en esta intensidad y esta frecuencia, está directamente relacionado con el cambio climático y con las emisiones. Por eso es muy importante entender cuál es nuestro papel, puesto que no estamos realmente trabajando, alzando nuestra voz. Estamos dejando que alguien más pelee por nuestra vida", destacó.

Zaga precisó en el evento patrocinado por Enel que se debe agilizar la apertura a las energías renovables.

"Lo más increíble es que tiene solución, pero estamos siendo lentos, ineficientes. Las energías limpias están al alcance de todos y esto no lo podemos dejar en las manos de quienes deciden", aseveró.

Destacó que existen las herramientas para lograr esta 'revolución'.

"La realidad es que estamos desesperanzados, cerca de un punto de no retorno, y el no entenderlo nos acerca más. La tecnología existe (...). No sabíamos cuál era el rumbo, empezamos a apostarle al crecimiento a través del petróleo, del gas, de todas esta transición que hicimos que nos llevó a esta destrucción", comentó.

