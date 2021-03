Comisión Federal de Electricidad, en riesgo de perder su calificación crediticia: Moody’s

Si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no invierte en su capital productivo, en donde las necesidades anuales son de entre 80 y 90 mil millones de pesos, la calificación crediticia de la empresa productiva del estado podría bajar en el mediano plazo, advirtió Alberto Jones Tamayo, director general de Moody’s México.

“O dejas de invertir y no hay energía suficiente o te endeudas más y puede ocurrir, entre esos costos, que baje la calificación. Hoy la tiene en grado de inversión lo que se refleja en sus costos de financiamiento, pero no hay nada que impida que se pueda deteriorar. No será inmediato, será gradual, lento, pero sería un destino prometido sin duda, de no ser que el sector privado o el sector de otro planeta invierta en la generación de energía que sea más productiva, más eficiente y menos costosa”, dijo.

La empresa ha mantenido un conservadurismo en su endeudamiento con diversificación de fuentes y vencimientos en más del 60 por ciento a muy largo plazo; sin embargo, la falta de inversión impacta en la productividad de capital.

“A pesar de la flexibilidad financiera y de que haya subsidios, no es por mucho suficiente para cubrir las necesidades de inversión que esta empresa tiene y esto lo saben los acreedores y por eso, el reciente bono internacional que colocaron hace menos de un mes en dos porciones, la tasa de 30 años del 4.677 es 0.627 más cara de lo que hace un año, esto es reflejo de que cada vez les va a costar más caro el dinero”, explicó durante su participación en segundo día del foro “Electricidad para el Futuro”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

La CFE necesita invertir cada año entre 80 y 90 mil millones de pesos para atender el crecimiento acelerado que enfrenta para producir energía, distribuirla y transmitirla, calculó Alberto Jones.

La nueva ley de la industria eléctrica condena a la CFE a comprar combustóleo a Pemex, que por sus componentes dañan sus activos, agregó Lourdes Melgar, experta consultora, exsubsecretaria de Energía.

“Hay una pérdida de autonomía de la empresa en compra de combustóleo a Pemex que en otros tiempos se lo llegó a vender con un sobreprecio, además de componentes contaminantes y dañinos que deterioran más los activos de la CFE”, dijo. “No veremos inmediato el efecto tan negativo con relación a la CFE, pero sí en el mediano plazo”.

Con la reforma hay un cambio en la eficiencia operativa de la empresa productiva del estado, ya que cambia el orden en el que se encienden las máquinas para suministrar la energía. Antes se iniciaba con la de precios más baratos, la CFE buscaba la energía más barata y ahora va a ser en función del dueño, en este caso, las plantas de la misma CFE.

“La eficiencia se cae en 12 por ciento, equivalente a un costo de 20 mil millones de dólares, que significa más costos para producir la misma energía, se va a necesitar más combustible que es más caro que el gas natural”, explicó Francisco Salazar, socio de la consultora Enix.

“De correrse tal cual la ley, los costos son de alrededor de 60 mil millones de pesos anuales para tratar de seguir al pie de la letra lo que propone el presidente, sería muy caro y hasta difícil”, apuntó.

La nueva Ley ampliará las pérdidas de la CFE, aumentará el precio a los consumidores o elevará el déficit fiscal, “no hay manera de evitarlo porque los costos de producir la electricidad aumentarán”, apuntó Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Esos costos por año son equivalentes al total del gasto asignado a la Secretaría de Turismo de 40 mil millones de pesos o con 50 mil millones de pesos, se podrían aumentar los presupuestos de las Secretarías de Salud, Agricultura, Comunicaciones, Medio Ambiente, Seguridad y Cultura en 12.5 por ciento este año, según estimados del CEESP.

