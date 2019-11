Aprueban candidatos de AMLO para presidencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos

Los tres candidatos propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) fueron avalados este martes por la Comisión de Energía del Senado.

Así, los nombres de Paola Elizabeth López, Rogelio Hernández Cazares y Ángel Carrizales serán llevados el próximo jueves al Pleno del Senado para ser votados.

Los dos primeros candidatos obtuvieron la idoneidad por unanimidad -de un total de 15 votos-, mientras que Carrizales obtuvo cinco en contra y una abstención.

Ángel Carrizales y Paola López aparecieron anteriormente en otras ternas para ocupar un cargo en el sector energético. Carrizales fue rechazado en cuatro ocasiones por el Pleno del Senado para ocupar un cargo en el sector.

El primero fue nominado por el Ejecutivo para ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y asesor de Petróleos Mexicanos (Pemex). La segunda también fue nominada para ocupar un escaño en la CRE.

A diferencia de comparecencias anteriores, la sesión del martes en el Senado transcurrió de manera más tranquila, y sin altercados entre los legisladores y los nominados a comisionados.

Uno de los temas más recurrentes dentro de la sesión fue el uso de la fracturación hidráulica o fracking, en contra de la cual se ha manifestado el presidente.

Al respecto dos de los posibles comisionados se pronunciaron sin postura al respecto y sólo Carrizales dijo estar en contra del uso de esta técnica.

“Yo creo que el fracking sí ha mejorado muchísimo en cuestión de técnica, pero creo que también se tendría que voltear a ver a las comunidades que estén cerca de donde se hace esa inyección hidráulica (…). Ha mejorado muchísimo, pero si el presidente dice no al fracking, la CNH no hace fracking y eso lo determinaría con la Secretaría de Energía”, dijo Carrizales a pregunta expresa de los Senadores. “Sería la visión del ejecutivo (…). Este sexenio no se haría fracking”.

Durante la comparecencia, Hernández Cazares se pronunció a favor de la inversión privada, siempre y cuando ésta sea mucho menor a la ejercida por el Estado: “En dado caso que no esté (el Estado) en las posibilidades, sí es necesario que entre la inversión privada (…). Sí debe de haber inversión de preferencia mexicana, que entre lo mínimo necesario si el Estado lo puede hacer”.